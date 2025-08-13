Kauã Moraes realiza exames e desfalca o Athletico por até um mês

O lateral-direito Kauã Moraes desfalcará o Athletico por até um mês na temporada. O jogador se lesionou na derrota por 4 a 2 para o Criciúma na segunda-feira (11), no Heriberto Hülse, pela 21ª rodada da Série B.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Kauã Moraes disputou uma bola aérea com um jogador do Tigre e caiu de mau jeito em cima do joelho direito. Apesar da cena forte, exames nesta quarta-feira (13) indicaram um edema ósseo, com tratamento de três a quatro semanas.

Com a previsão, o jogador de 18 anos desfalca o Athletico por, pelo menos, quatro partidas: Cuiabá (16/8, Série B), CRB (23/8, Série B), Corinthians (27/8, Copa do Brasil) e Norizontino (30/8, Série B). Existe a expectativa dele ficar à disposição no jogo da volta das quartas de final do torneio mata-mata, em 11 de setembro.

Diante do Criciúma, o lateral teve boa exibição e saiu aos 17 minutos da segunda etapa para a entrada do zagueiro Belezi. Antes, ele participou do lance do pênalti no primeiro gol e marcou o segundo gol rubro-negro, no primeiro tempo.

Com a lesão do titular, o técnico Odair Hellmann tem Gastón Benavídez como única alternativa para o setor. Nos últimos dois jogos, ele tem atuado improvisado como zagueiro. Já Madson, lateral de origem, segue no departamento médico.

Kauã Moraes no Athletico

Kauã Moraes foi promovido ao elenco profissional em maio deste ano por João Correia, técnico do sub-20 que fez três partidas como interino do time principal. A equipe sofria com lesões e questões técnicas com a opções para o setor: Dudu e Palacios.

O curioso era de que o atleta sequer era titular da categoria, já que o esquema com três zagueiros e dois alas o deixava como suplente. O ala direito, por exemplo, era um atacante.

Mesmo assim, o lateral assumiu a titularidade contra o Brusque, pela terceira fase da Copa do Brasil, em 20 de maio, fez o gol da classificação por 1 a 0 e não saiu mais da equipe. Apenas na estreia, três dias antes, diante do Vila Nova, pela Série B, que ele veio do banco de reservas. Até aqui, foram 16 jogos, com dois gols e uma assistência.

