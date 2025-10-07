Ramon Abatti Abel terá seu nome marcado para sempre na história do Campeonato Brasileiro de 2025. Ele foi o árbitro de São Paulo 2 x 3 Palmeiras.

Seu nome está marcado neste jogo como Márcio Rezende de Freitas está marcado na história do Brasileiro de 2005 com Corinthians x Inter e no Brasileiro de 1995 com Botafogo x Santos. Houve um Corinthians x Portuguesa que ganhou o nome de “jogo do Castrilli”. Javier Castrilli foi um árbitro argentino que operou a Portuguesa em um clássico contra o Corinthians. Já o paraguaio Carlos Amarilla também nomeou um jogo. Foi um Corinthians x Boca Juniors em que o time brasileiro foi tirado da Libertadores pela atuação do homem do apito.

Ramon Abatti Abel sempre escalado em jogos importantes

Ramon Abatti Abel é árbitro Fifa e é (ou era até o fim de semana) o preferido da comissão de arbitragem, sempre apitando jogos importantes. E errando. São Paulo 2 x 3 Palmeiras ultrapassou todos os limites e os lances estão aí para qualquer um ver.

Horas depois da arbitragem desastrosa, Ramon Abatti Abel e o árbitro do VAR Ilbert Estevam da Silva foram afastados de suas funções. E aqui tem um ponto importante.

O que vai ser feito com os árbitros? A CBF fala em treinamento, reciclagem e outros nomes que dizem muito pouco. Faço a pergunta: quando um pênalti como o de Allan em Tapia não é marcado, a dupla responsável por esta aberração terá uma sessão de aulas de pênalti para se aprimorar? E faço outra pergunta: se o árbitro em campo não considerou pênalti e o árbitro de VAR com dezenas de câmeras para analisar entendeu que também não foi, há salvação? Ou estamos diante de um caso de inabilidade para determinado ofício?

Quando acontece um desastre como o de domingo no Morumbis, surgem os defensores da “profissionalização dos árbitros". Ramon Abatti Abel, como árbitro FIFA, ganha R$ 7.280 por cada jogo apitado na Série A do Brasileiro. Nas duas últimas rodadas foi escalado. Portanto, no prazo de menos de uma semana embolsou R$ 14.560, sem contar descontos, o que significa um salário maior do que mais de 90% da população brasileira e mais do que 95% de pessoas que militam no mercado do futebol.

Não foi por falta de carteira assinada nem de condições de trabalho que Ramon Abatti Abel fez o que fez no fim de semana no Morumbis.

