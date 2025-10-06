Alan Franco dispara sobre lances polêmicos em São Paulo x Palmeiras

Alan Franco, zagueiro do São Paulo, se manifestou nas redes sociais sobre as polêmicas de arbitragem que aconteceram no clássico contra o Palmeiras no domingo (5). O zagueiro compartilhou todos os lances que foram considerados errôneos pelo clube.

Dois deles, por sua vez, chamaram mais atenção. A não marcação do pênalti para o São Paulo após Tapia ser derrubado por Allan e a ausência de um vermelho para Andreas Pereira após uma dura entrada na perna de Marcos Antonio foram entendidos como condicionantes para o resultado pelo clube.

Nas redes sociais, Alan Franco protestou nos stories do Instagram com duas postagens. Uma primeira sobre a ausência da divulgação dos áudios da arbitragem de vídeo e outra com imagens dos lances, questionando as decisões com a frase "Se quiser mais, tem mais".

Veja as postagens feitas por Alan Franco

Jogadores não falaram em zona mista do São Paulo

Rui Costa e Carlos Belmonte se manifestaram após a derrota do São Paulo por 3 a 2 contra o Palmeiras, em clássico disputado no Morumbis. Os dirigentes falaram no lugar dos jogadores em zona mista por conta das polêmicas envolvendo arbitragem. Ramon Abatti Abel foi o juiz da partida.

A manifestação de Carlos Belmonte girou em cima da ausência da checagem do VAR. O diretor de futebol criticou a ausência da checagem. Para ele, o entendimento é que "não estava presente".

- Eu acho que o Ilbert, que era o chefe do VAR hoje, não veio. Acho que ele faltou, não estava aí. Não dar o pênalti no Tapia quando o jogo estava 2 a 0 é inacreditável. Ele não chamou. O VAR está lá para o que? Acho que ele não estava lá. Depois, teve uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio. E de novo o VAR não chama - disse.