Palmeiras engata, tem 'gol fantasma' e vence Monte Roraima na estreia da Copinha
Alviverde marca três vezes nos 45 minutos finais e assume a liderança do Grupo 27
O Palmeiras venceu o Monte Roraima-RR por 4 a 2, na noite desta segunda-feira (5), na Arena Barueri, na estreia das equipes na fase de grupos da Copinha. Luis Sabóia, Fábio, Victor Gabriel e Arthur marcaram para o Alviverde, enquanto os gols visitantes foram anotados por Thiago e Germano.
Com o resultado, o Palmeiras empatou em pontos com o Remo, que derrotou o Batalhão-TO. Mas assumiu a liderança do Grupo 27 devido aos critérios de desempate.
Como foi o jogo?
O Palmeiras, diante de sua torcida, controlou o Monte Roraima desde o início da partida e precisou de apenas três minutos para abrir o placar, com Luis Sabóia, após bela tabela na entrada da área adversária.
Em vantagem no marcador, a equipe de Lucas Andrade passou a acumular chances desperdiçadas e viu Thiago subir sozinho dentro da área para igualar o placar. O duelo se manteve aberto, com ambas as equipes tendo dificuldades para manter a posse de bola no meio de campo. Nos minutos finais, os dois times ainda desperdiçaram chances claras.
A segunda etapa, assim como os 45 minutos iniciais, foi de controle do Palmeiras. Ao todo, o Alviverde marcou mais três gols, enquanto o camisa 10 Germano, em cobrança de falta, descontou para o Monte Roraima. Placar final: 4 a 2.
Gol "fantasma" do Palmeiras
Ainda com o placar em 3 a 2, Arthur aproveitou um erro na saída de bola, recebeu a bola e arriscou o chute de fora da área. A finalização explodiu no travessão do goleiro Cadu e parecia não ter entrado, mas o assistente correu em direção ao centro do campo para assinalar o gol.
Heittor deixa o gramado lesionado
O atacante Heittor deixou o gramado ainda no primeiro tempo da estreia do Palmeiras na Copinha, diante do Monte Roraima-RR. Aos 30 minutos, o jogador sofreu uma lesão no joelho e precisou ser retirado com auxílio de uma maca.
Para o lugar do camisa 9, que deixou o campo chorando, o técnico Lucas Andrade optou pela entrada de Felipe Teresa.
Próximo jogo do Palmeiras
O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (8), diante do Batalhão-TO, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha. A partida terá início às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri.
Ficha técnica
Palmeiras 4 x 2 Monte Roraima-RR
Copinha - 1ª rodada - fase de grupos
📆 Data e horário: segunda-feira, 05 de janeiro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP);
🥅 Gols: Luis Sabóia, Fábio, Victor Gabriel e Arthur (PAL); Thiago e Germano (MON);
🟨 Cartões amarelos: Kauã Lira (PAL); Thiago (MON);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Vinicius Pinto Tonollo;
🚩 Assistentes: Raphael Martinasso Lima e Jefferson Yago Franco Pinto.
Escalações
PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)
Aranha; Luis Sabóia, Robson (Pimenta), Luccas Ramon e Coutinho (João Paulo); Arthur, Sorriso e Fabio; Heittor (Felipe Teresa (Kauã Lira), Victor Gabriel (Juliano) e Antônio Marcos (Eduardo).
MONTE RORAIMA-RR (Técnico: Cadu Castilho)
Cadu; Baú, Enzo, Thiago e Caio; Yan, Cauã (Teixeira), Juan (Luiz Gustavo) e Germano; Dedé e Murilo (Matheus).
Inscritos do Palmeiras na Copinha
- Goleiros: Aranha (05), Kauan Lima (07) e Luiz Sá (07);
- Zagueiros: Benedetti (06), Luccas Ramon (08), Pimenta (06), Robson (06) e Rocha (05);
- Laterais: André Lucas (06), Arthur (05), João Gabriel (07), Luis Saboia (07);
- Meio-campistas: Coutinho (06), Davi Góes (05), Erick Belé (07), Fabio (05), João Paulo (07), Kauã Lira (07) e Larson (05);
- Atacantes: Antônio Marcos (07), Eduardo (09), Felipe Teresa (06), Halerrandrio (06), Heittor (07), Hugo (06), Juan Gabriel (08), Juliano (08), Riquelme Fillipi (06), Sorriso (05) e Victor Gabriel (06).
