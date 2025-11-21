Esquentou a briga pelo quinto lugar do G5 no Brasileirão, especialmente porque a posição garante acesso direto à Libertadores 2026. Com o Cruzeiro e o Mirassol matematicamente garantidos (além de Palmeiras e Flamengo, óbvio), três equipes batalham pela oportunidade. Quem classifica para a Libertadores?

Antes de mergulhar nas chances de Botafogo, Fluminense e Bahia, vale ressaltar que Bragantino, São Paulo e Corinthians ainda contam com chances matemáticas desse G5. Mas as probabilidades reais diminuem pela realidade que os times da frente da tabela não irão parar de pontuar até o final do campeonato. O mais provável é que os três paulistas entrem na disputa do G7 pela vaga indireta.

A queda inesperada do Bahia

O Bahia experimentou um colapso em suas possibilidades de garantir uma vaga entre os cinco primeiros. Após sofrer uma derrota em casa para o Fortaleza (3 a 2), o clube viu suas chances caírem de forma abrupta. Ultrapassado por Botafogo e Fluminense, o time tricolor agora busca redenção no próximo domingo contra o Vasco, também do Rio de Janeiro, na Fonte Nova.

Vitória no Fla-Flu deixou Fluminense bem na briga por Libertadores (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

O clássico entre Fluminense e Flamengo rendeu frutos para o lado tricolor. Com a vitória por 2 a 1, o Flu subiu suas possibilidades de G-5 em 60%. O clube segue confiante com 98% de chances de manter-se no G-7, independentemente dos próximos resultados. Para avançar na disputa pelo quinto lugar, precisará secar o Botafogo e tentar pontuação fora de casa contra o vice-líder Palmeiras.

O favoritismo do Glorioso

O Botafogo de Carlettinho aparece como favorito à quinta colocação. Após vencer o Sport (3 a 2, de virada, em casa), a equipe alvinegra viu suas probabilidades saltarem impressionantemente em mais de 50%. Diante do Grêmio em seu estádio, o Botafogo tem a chance de não apenas melhorar suas chances de G-5, mas também de se garantir no G-7 — e, consequentemente, na Libertadores.

Definição de vaga direta na Libertadores nas últimas rodadas

Quem classifica para a Libertadores? Entre Botafogo, Fluminense, Bahia, Bragantino, São Paulo e Corinthians, existe uma vaga direta no G5 e duas vagas indiretas no G7. A planificação da temporada 2026 - além do sonho da "Glória Eterna" - passará diretamente pela disputa dessas vagas nas últimas rodadas do Brasileirão. Quem viver, verá.

