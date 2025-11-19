Atitude de Neymar em Santos x Mirassol viraliza: 'Diferente'
Camisa 10 abriu o placar no confronto válido pela 34ª rodada do Brasileirão
Neymar abriu o placar no confronto entre Santos e Mirassol, desta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para comemorar o feito, o camisa 10 realizou uma dancinha e levou os torcedores do Peixe à loucura nas redes sociais.
O gol do atacante aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava três minutos quanto Neymar recebeu um lançamento preciso de Lautaro Díaz, que pegou a defesa do Mirassol desprevenida, para arrancar livre e marcar.
Na comemoração, o camisa 10 relembrou o início da carreira e dançou em direção aos fãs presentes na Vila Belmiro. A atitude viralizou rapidamente nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:
