Atitude de Neymar em Santos x Mirassol viraliza: 'Diferente'

Camisa 10 abriu o placar no confronto válido pela 34ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
22:12
Neymar em ação durante confronto entre Santos e Mirassol (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
imagem cameraNeymar em ação durante confronto entre Santos e Mirassol (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
Neymar abriu o placar no confronto entre Santos e Mirassol, desta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para comemorar o feito, o camisa 10 realizou uma dancinha e levou os torcedores do Peixe à loucura nas redes sociais.

➡️ Santos está escalado para enfrentar o Mirassol em mais um duelo decisivo

O gol do atacante aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava três minutos quanto Neymar recebeu um lançamento preciso de Lautaro Díaz, que pegou a defesa do Mirassol desprevenida, para arrancar livre e marcar.

Na comemoração, o camisa 10 relembrou o início da carreira e dançou em direção aos fãs presentes na Vila Belmiro. A atitude viralizou rapidamente nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

