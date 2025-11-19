menu hamburguer
LiveMode compra 100% da CazéTV e Casimiro se torna sócio de marca global do grupo

Streamer deixa ter participação no canal de YouTube que leva seu nome, mas amplia alcance financeiro como sócio de braço internacional

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 19/11/2025
14:15
casimiro
imagem cameraCasimiro criou a CazéTV em 2022 em parceria com a LiveMode. (Foto: Reprodução / Youtube)
O streamer e apresentador Casimiro Miguel não tem mais participação na CazéTV, canal de YouTube que leva seu nome e que foi criado em parceria com a LiveMode. A empresa, que já tinha 51% da marca, comprou o percentual de participação do comunicador do negócio, que era de 49%, e agora passa a controlar 100% da emissora digital, que detém direitos de transmissão de competições nacionais, como o Brasileirão, e eventos internacionais, como Olimpíadas e a Copa do Mundo.

Casimiro, que é o dono da CMiguel Produções, deixa de ter ações referentes ao canal, mas passa a ter participação global na LiveMode. Como parte da negociação, o streamer passa a integrar o quatro de sócios da LiveMode Cayman, braço internacional da holding que controla as operações da empresa ao redor do mundo e responsável por negociar os direitos de transmissão para todos os veículos que tem negócios - entre eles a própria CazéTV. As informações são do portal InvestNews.

A LiveMode Cayman tem investimentos de sócios de grande porte no mercado financeiro. A General Atlantic, empresa norte-americana e com atuação global em investimentos, e a XP Investimentos são as duas marcas associadas que investem capital na LiveMode.

A negociação, apesar de tirar Casimiro do controle da empresa que leva seu nome, passa a ter uma participação mais ampla dentro da empresa com acesso aos negócios gerais fechados pela LiveMode Cayman, sem as limitações anteriores por ser apenas sócio da CazéTV até então. Estima-se que a General Antlantic e a XP tenham investido cerca de R$ 440 milhões no braço global da LiveMode por pouco mais de 20% de participação societária. Não há informação de quanto o streamer passa a deter dentro da marca.

casimiro
A CazéTV teve como primeiro grande evento o Mundial do Catar, em 2022. (Foto: Reprodução / Youtube)

Quem são os donos da CazéTV e LiveMode

A CazéTV foi criada em 2022 por Casimiro Miguel com investimento dos empresários Sergio Lopes e Edgar Diniz, donos da LiveMode e que criaram a marca depois de venderem o canal Esporte Interativo para o grupo Turner, hoje chamada Warer Bros. Discovery.

Sergio e Edgar venderam o Esporte Interativo em 2015 e criaram a LiveMode com especialização na negociação de direitos de transmissão. A empresa passou a atuar como "intermediária" de negociações entre empresas de investimento, emissoras e competições.

A compra dos próprios direitos de transmissão passou a acontecer quando a CazéTV foi criada no próprio guarda-chuva da holding. Desde então, a LiveMode conseguiu a compra de eventos como Copa do Mundo do Catar, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo Feminina, Copa Do Brasil, Brasileirão e outros torneios de nível nacional e internacional.

