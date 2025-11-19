LiveMode compra 100% da CazéTV e Casimiro se torna sócio de marca global do grupo

O streamer e apresentador Casimiro Miguel não tem mais participação na CazéTV, canal de YouTube que leva seu nome e que foi criado em parceria com a LiveMode. A empresa, que já tinha 51% da marca, comprou o percentual de participação do comunicador do negócio, que era de 49%, e agora passa a controlar 100% da emissora digital, que detém direitos de transmissão de competições nacionais, como o Brasileirão, e eventos internacionais, como Olimpíadas e a Copa do Mundo.

Casimiro, que é o dono da CMiguel Produções, deixa de ter ações referentes ao canal, mas passa a ter participação global na LiveMode. Como parte da negociação, o streamer passa a integrar o quatro de sócios da LiveMode Cayman, braço internacional da holding que controla as operações da empresa ao redor do mundo e responsável por negociar os direitos de transmissão para todos os veículos que tem negócios - entre eles a própria CazéTV. As informações são do portal InvestNews.

A LiveMode Cayman tem investimentos de sócios de grande porte no mercado financeiro. A General Atlantic, empresa norte-americana e com atuação global em investimentos, e a XP Investimentos são as duas marcas associadas que investem capital na LiveMode.

A negociação, apesar de tirar Casimiro do controle da empresa que leva seu nome, passa a ter uma participação mais ampla dentro da empresa com acesso aos negócios gerais fechados pela LiveMode Cayman, sem as limitações anteriores por ser apenas sócio da CazéTV até então. Estima-se que a General Antlantic e a XP tenham investido cerca de R$ 440 milhões no braço global da LiveMode por pouco mais de 20% de participação societária. Não há informação de quanto o streamer passa a deter dentro da marca.

Quem são os donos da CazéTV e LiveMode

A CazéTV foi criada em 2022 por Casimiro Miguel com investimento dos empresários Sergio Lopes e Edgar Diniz, donos da LiveMode e que criaram a marca depois de venderem o canal Esporte Interativo para o grupo Turner, hoje chamada Warer Bros. Discovery.

continua após a publicidade

Sergio e Edgar venderam o Esporte Interativo em 2015 e criaram a LiveMode com especialização na negociação de direitos de transmissão. A empresa passou a atuar como "intermediária" de negociações entre empresas de investimento, emissoras e competições.

A compra dos próprios direitos de transmissão passou a acontecer quando a CazéTV foi criada no próprio guarda-chuva da holding. Desde então, a LiveMode conseguiu a compra de eventos como Copa do Mundo do Catar, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo Feminina, Copa Do Brasil, Brasileirão e outros torneios de nível nacional e internacional.