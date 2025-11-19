Quem são os atletas do tênis que mais faturaram em 2025? Veja cifras
Sinner e Alcaraz lideram o ranking
O ano de 2025 para os tenistas está acabando. Confira com o Lance! quais foram os atletas que mais faturaram na temporada através do esporte. Com premiações equivalentes para homens e mulheres desde 2007 nos Grand Slams, as jogadoras estão se aproximando cada vez mais dos homens em faturamento através do tênis.
Jannik Sinner lidera os ganhos em premiações no tênis em 2025, com US$ 19,12 milhões (R$ 102,1 milhões). Ele venceu o Australian Open, ficou três meses suspenso após acordo com a Agência Mundial Antidopagem (WADA - sigla em inglês), e chegou às quatro finais de Grand Slam, ganhando também Wimbledon. Há poucos dias, levou US$ 5,07 milhões (R$ 27,09 milhões) pelo título do ATP Finals, o maior prêmio da história do circuito.
Carlos Alcaraz aparece em segundo, por pouco, com US$ 18,81 milhões (R$ 100,58 milhões). Ele faturou US$ 5 milhões (R$ 26,7 milhões) no US Open, o maior prêmio da temporada até então, além de vencer Roland Garros e três Masters 1000. Aos 22 anos, já é o quinto maior da história em premiações e o atual número 1 do mundo.
Aryna Sabalenka é a terceira, com US$ 15 milhões (R$ 80,16 milhões). Perdeu as finais do Australian Open e Roland Garros, venceu o US Open e dois torneios WTA 1000. Ela já é a segunda atleta com mais prêmios na história do WTA, atrás apenas de Serena Williams.
Quais são os 10 jogadores de tênis que mais faturaram em 2025?
A cotação utilizada para o cálculo foi a mais recente
- Jannik Sinner — US$ 19,12 milhões (R$ 102,1 milhões)
- Carlos Alcaraz — US$ 18,80 milhões (R$ 100,58 milhões)
- Alexander Zverev — US$ 6,06 milhões (R$ 32,1 milhões)
- Taylor Fritz — US$ 5,47 milhões (R$ 29,0 milhões)
- Félix Auger-Aliassime — US$ 5,26 milhões (R$ 27,9 milhões)
- Alex de Minaur — US$ 5,24 milhões (R$ 27,8 milhões)
- Novak Djokovic — US$ 5,14 milhões (R$ 27,2 milhões)
- Lorenzo Musetti — US$ 4,85 milhões (R$ 25,7 milhões)
- Ben Shelton — US$ 4,74 milhões (R$ 25,1 milhões)
- Jack Draper — US$ 3,44 milhões (R$ 18,2 milhões)
Quais são as 10 jogadoras de tênis que mais faturaram em 2025?
A cotação utilizada para o cálculo foi a mais recente
- Aryna Sabalenka — US$ 15,00 milhões (R$ R$ 80,16 milhões)
- Iga Swiatek — US$ 10,11 milhões (R$ 53,6 milhões)
- Elena Rybakina — US$ 8,45 milhões (R$ 44,8 milhões)
- Coco Gauff — US$ 7,96 milhões (R$ 42,2 milhões)
- Amanda Anisimova — US$ 7,26 milhões (R$ 38,5 milhões)
- Jessica Pegula — US$ 5,26 milhões (R$ 27,9 milhões)
- Jasmine Paolini — US$ 5,25 milhões (R$ 27,8 milhões)
- Mirra Andreeva — US$ 4,72 milhões (R$ 25,0 milhões)
- Madison Keys — US$ 4,35 milhões (R$ 23,1 milhões)
- Elise Mertens — US$ 2,89 milhões (R$ 15,3 milhões)
