Caros amigos, tudo bem? Neste final de semana sem corridas do BRB Stock Car Pro Series, quero falar mais detalhadamente sobre o que foi a etapa 10 do nosso campeonato, marcando a inauguração do Autódromo Internacional de Mato Grosso, no sábado passado, 15 de novembro. Talvez me repita um pouco, mas é bom ratificar algumas qualidades do empreendimento que o governo do estado de Mato Grosso entregou para o automobilismo brasileiro.

Não é segredo para ninguém que o país carece de novos autódromos e da manutenção de outros que já fazem parte do calendário. Mas é verdade, também, que a construção ou manutenção de um grande complexo automobilístico implica na aplicação de grandes recursos. Seja no poder público ou na iniciativa privada, nem sempre os investimentos estão disponíveis. É por isso que a criação deste incrível autódromo em Cuiabá e a revitalização do de Brasília são motivos de grande comemoração para o esporte e, convenhamos, nada disso estaria acontecendo se não estivéssemos num bom momento do nosso automobilismo.

O fato de o complexo cuiabano ainda não estar pronto é plenamente normal, tamanha a sua envergadura. A liberação paulatina da obra é bem legal porque permite a utilização imediata do que ficou pronto, como é o caso do circuito, como também acelera as outras instalações. Mesmo a pista, como sabemos, terá continuidade das obras de estrutura, mas o que está pronto já é sensacional e permite que tenhamos corridas de alto nível, como as de Stock Pro, TCR e Turismo Nacional.

Se com aquele temporal todo, que interferiu na programação por vários dias, o público que foi para o autódromo e viu um espetáculo de automobilismo, tenho algumas certezas. Uma delas é relacionada ao público. Quem não foi, arrependeu-se; quem foi, voltará. A outra é sobre o futuro do autódromo. Não tenho dúvidas de que, em alguns anos, quando toda a estrutura estiver pronta, grandes categorias internacionais desembarcarão em Cuiabá. Já imaginaram uma Fórmula Indy no Parque Novo Mato Grosso? Eu já imaginei e, falando honestamente com vocês, acho plenamente possível.

O maior Brasileiro de Kart do mundo? Acho que sim!

Neste final de semana, lá no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, na Santa e Bela Catarina, a Confederação Brasileira de Automobilismo está promovendo o 60º Campeonato Brasileiro de Kart com mais de 650 inscrições. Isso é um novo recorde, pois o anterior, que já era da própria CBA e também no mesmo Beto Carrero, teve 500 e tralalá inscrições. Naquela época, a FIA reconheceu como o maior nacional do kart do mundo. Até então. Hoje, precisa perguntar lá na FIA, mas este de 2025 deve ser, novamente, o maior do mundo em número de inscritos.

No meio desses marcos todos, o Dudes está participando da categoria Novatos. Adoraria estar lá acompanhando tudo de perto, mas nessa minha ponte aérea Brasil-USA-Brasil, tenho de ficar um pouco em cada canto e não deu para encaixar Penha na agenda desta vez. Mas não tem nada, não. Semana que vem, lá de Brasília, não me esquecerei de saudar os campeões brasileiros dessa primeira fase.

Digo isso porque não tem kartódromo no mundo capaz de colocar 600 e tantos pilotos na pista de uma vez só. É por causa disso que neste final de semana corre uma parte e, a outra, no final de semana de Brasília. Sei da importância de ser campeão brasileiro de kart, sei o quanto foi importante conquistar esse título em 1989. Então, quero citar nominalmente, aqui, todos os campeões de 2025.

É isso, amigos.

Até semana que vem e fiquem todos em paz!

Helio Castroneves no autódromo de Cuiabá (Foto: Helio Castroneves)

