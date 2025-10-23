Muitos torcedores do Palmeiras apontaram um culpado pela derrota para a LDU, nesta quinta-feira (23), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. O Verdão terá que reverter uma grande desvantagem no Allianz Parque para chegar até a final.

O time equatoriano venceu o confronto por 3 a 0, com dois gols de Villamíl e um de Azulgaray, cobrando pênalti. A LDU começou o jogo pressionando muito o Palmeiras, e colocou dois gols de vantagem antes dos 30 minutos da primeira etapa.

Nas redes sociais, o técnico Abel Ferreira foi apontado como o grande culpado pela derrota acachapante do Palmeiras para a LDU. Veja abaixo:

Palmeiras x LDU pela Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Veja comentários dos torcedores do Palmeiras após derrota para a LDU

Como foi o jogo

A LDU não tomou conhecimento do Palmeiras jogando diante de sua torcida e dominou a primeira etapa do começo ao fim. Com extrema intensidade, a equipe liderada por Tiago Nunes abriu o placar logo aos 15 minutos com Villamíl, grande destaque do jogo.

Menos de dez minutos depois, em uma das escapadas dos equatorianos, Andreas Pereira acabou tocando a bola com a mão dentro da área. A arbitragem assinalou pênalti sem o auxílio do VAR, e Alzugaray bateu firme para vencer Carlos Miguel.

Perdido em campo, o Palmeiras tentou pressionar o rival na missão de diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. Com muitos espaços entre as linhas e uma marcação desorganizada, a LDU marcou o terceiro e último gol dos 45 minutos iniciais.

Villamíl recebeu novo cruzamento rasteiro dentro da área alviverde e contou com desvio em Khellven para ver a bola morrer no fundo do gol. O apito final foi o único momento de alívio para o Palmeiras em Quito, após completo domínio da LDU.

Com a missão de tentar diminuir o prejuízo, Abel Ferreira promoveu duas alterações no Palmeiras: Giay e Ramón Sosa entraram nos lugares de Khellven e Raphael Veiga. Mesmo com as mudanças, o time não mostrou poder de fogo e teve dificuldades para chegar ao gol adversário.

Entre a cera do rival e a falta de criatividade alviverde, o jogo continuou controlado pela LDU, que levava perigo ao gol de Carlos Miguel sempre que aumentava o ritmo. Sem precisar de mais gols, os equatorianos recuaram, mas não ao ponto de sofrer pressão.

Já aos 50 minutos da segunda etapa, Ramírez entrou de forma violenta no tornozelo de Giay e acabou expulso após revisão do VAR. Com um a mais por menos de cinco minutos, o Palmeiras até tentou, mas não conseguiu marcar fora de casa e volta a São Paulo com uma missão árdua para o Allianz Parque.