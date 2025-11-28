Tudo bem, pessoal? Espero que sim!

Escrevo de Brasília, a belíssima capital do Brasil, onde eu e a equipe A. Mattheis Motorsport estamos para as disputas da 11ª e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro BRB Stock Pro Series. Na mesma programação, temos as finais da Stock Light, principal categoria de acesso à Stock Pro e igualmente organizada pela Vicar – como também Fórmula 4, Turismo Nacional e TCR. Estou muito feliz por estar aqui, nesse momento tão importante para o automobilismo brasileiro.

Como estou escrevendo logo após o Shakedown que fizemos na manhã desta sexta-feira, vou usar as atividades de pista marcadas no decorrer do dia para poder falar com mais propriedade. Mas fiquei contente em perceber que foram mantidas as fantásticas características originais, com ganho significativo em termos de segurança. Continua sendo um traçado sensacional e extremamente exigente para os pilotos. Obviamente que, da mesma forma que nós vimos em Cuiabá, aqui também há um trabalho a ser feito no sentido de complementação da estrutura, mas são plenas as condições da pista de sediar as provas neste final de semana aqui em Brasília.

Para mim, particularmente, é uma pista com lembranças extremamente agradáveis de momentos importantes da minha carreira. Corri aqui nos anos 1992, na Fórmula Chevrolet, e nos dois seguintes, nos meus tempos de Fórmula 3. Nesta sexta-feira, teremos a complementação dos treinos livres. No sábado, teremos a classificação e a corrida sprint, de 30 minutos mais uma volta, será às 15:40. Já no domingo, a nossa segunda corrida, que é a principal de 50 minutos mais uma volta, tem largada prevista para às 15:30.

Helio Castroneves andando em Brasília com F3 em 1994 (Foto: Castroneves Racing)

Campeões do Kart

Como eu prometi na semana passada, quero saudar aqui os campeões do primeiro grupo do Campeonato Brasileiro de Kart, da CBA, no Kartódromo Beto Carrero em Santa Catarina. O Grupo 2 está definindo seus campeões neste final de semana, no mesmo local, pois como são 650 inscritos, não há lugar no mundo que consiga reunir tanta gente de uma única vez só. Dudes, meu sobrinho, não galgou posição no pódio, mas foi uma experiência muito marcante para a carreira dele.

Aos campeões, meu parabéns!

Grand Super Sênior #121-GONÇALO ALLAGE / FAUESC, 51 anos

Shifter Graduado #8-ALFREDINHO IBIAPINA / FAUESC, 17 anos

Novato #21-GABRIEL PEREZ / FAUESC, 27 anos

Shifter Sênior #111-DIGÃO SOARES / FPARN, 38 anos

Shifter Super Sênior #20-WAGNER EBRAHIM / FPRA, 48 anos

Sênior AM #87-MARCOS MONTANS / FPRA, 38 anos

Sênior PRO #25-MURILO FIORE / FAMS, 27 anos

Mini #270-RAFAEL GUIMARÃES / FPRA, 12 anos

Sênior 60+ #12-EUVALDO LUZ / FSA, 62 anos

OKN Master #91-LUCCA CROCE / FASP, 30 anos

OKN Júnior #21-NICOLAS GUTH / FAUESC, 13 anos

Super Sênior #28-ANDRÉ NICASTRO / FAUESC, 44 anos

OKN #14-ENZO NIENKOTTER / FAUESC, 16 anos

Até semana que vem, pessoal!

