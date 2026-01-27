Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A corrida pelo ouro rumo ao oeste dos EUA já começou!

1º tempo

O Ciclo Olímpico, espaço de tempo de 4 anos, que separa uma edição de Jogos Olímpicos de outra, segue uma cronologia implacável, e a luta pelas vagas olímpicas faz parte fundamental desta "corrida do ouro". Afinal, serão distribuídas 351 medalhas de ouro, um recorde absoluto, batendo Paris 2024 que distribuiu 329! E a, como descrita acima, "corrida do ouro" já está em curso, como também a busca pelas vagas olímpicas, uma disputa mais acirrada, por ser o sonho de todo atleta jovem, ao iniciar uma prática esportiva. Fazer parte da Família Olímpica!

continua após a publicidade

➡️Lauter no Lance! Leia todas as colunas

Anéis Olímpicos das Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Ludovic Marin / AFP)

Atletas e treinadores de todo o mundo, passam décadas trabalhando duro, tentando transformar este sonho em realidade. Seja nas modalidades esportivas de largada em massa (maratona, ciclismo de estrada, Triathlon…) ou disputadas por equipes (os apaixonantes, futebol, voleibol, basquete…), as disputas começam muito antes do início dos Jogos Olímpicos.

Por exemplo, algumas (poucas) modalidades já começaram ano passado a lutar pelas vagas. Outras começam a buscar suas vagas olímpicas este ano. Seja por "spots" via Ranking Mundial, somando preciosos pontos em competições oficiais (Circuito Mundial e Campeonatos Globais), ou através de vagas diretas, distribuídas à vencedores, ou pódios, em Campeonatos Mundiais, Continentais e os antigos e eletrizantes Torneios "pré-olímpicos"!

continua após a publicidade

Numa tentativa de pôr ordem neste caos de trilhas, caminhos, rotas e definições (decisões de cartolas sobre os destinos das vagas geradas para os países, e não individuais), vamos apresentar nas muitas linhas a seguir, os esportes, as modalidades e seus caminhos até Los Angeles 2028.

A busca insana já acontece para vários esportes (e suas múltiplas modalidades), desde meados de 2025, aumentando muito no corrente ano (vulgo 2026), e tornando-se insana no ano que vem, vulgarmente conhecido como 2027, por conta dos inúmeros Campeonatos Mundiais e Continentais, que acontecerão ao longo do ano, sem que nós, seres apaixonados por esportes, tenhamos tempo sequer de respirar (como dizia meu irmão Leo, nos momentos mais tranquilos e suaves de sua existência – respirar é para os fracos, mano velho!). Que assim seja! Estamos prontos.

continua após a publicidade

Estamos prontos?

Apresentarei, aí abaixo, todos os esportes e modalidades, e tomarei a liberdade de, em seguida, separar e comentar sobre cada um, ou por por serem tradicionais para nós, ou por, sim, termos atletas competitivos nelas, e que poderão nos surpreender positivamente:

Atletismo, Badminton, Basquete, Basquete 3x3, Beisebol + Softbol, Boxe, Canoagem de Velocidade, Canoagem Slalom, Ciclismo BMX Freestyle, Ciclismo BMX Racing, Ciclismo Estrada, Ciclismo Pista, Ciclismo MTB, Cricket, Escalada, Esgrima, Flag Football, Futebol, Ginástica Artística, Ginástica Trampolim Ginástica Rítmica, Golfe, Handebol, Hipismo, Hóquei sobre Grama, Judô, Lacrosse, Levantamento de Peso, Luta, Maratona Aquática, Nado Artístico, Natação, Pentatlo Moderno, Polo Aquático, Remo, Rugby Seven, Saltos Ornamentais, Skate, Surfe, Taekwondo, Tênis, Tênis de mesa, Tiro com Arco, Tiro Esportivo, Triatlo, Vela, Vôlei e Vôlei de Praia.

Este é o grande e nobre grupo de Esportes Olímpicos de Verão. Que podem ser divididos em modalidades geradas por eles, como, por exemplo – o Salto em Altura, os 400 metros rasos e a maratona- três das muitas modalidades que compõem o vasto cardápio olímpico do ATLETISMO, ou outro exemplo quase tão extenso quanto este, o da NATAÇÃO – com o versátil revezamento 4x100 metros medley, ou os 1500m livres, a prova mais extensa do cardápio em piscina da natação e os 50 metros, nado livre! E, dos esportes e modalidades deste grande grupo, é que virão os 351 ouros, 351 pratas e o mesmo número de bronzes. E, naturalmente, os esportes com maior número de modalidades, ou provas, são os que tem mais "peso" e geram melhores colocações no famoso, não oficial, quadro de medalhas de uma Olimpíada.

Agora, cá pra nós, a conquista de um ouro, por exemplo, o do futebol (masculino, o feminino conquistou uma belíssima prata), da Rio 2016, numa final carregada de trauma, emoção e drama, tendo como adversária, a forte e temida seleção alemã, em um Maracanã totalmente lotado, decidida pelos pés do mais polêmico, e na época, talvez o melhor jogador, do mundo, na última cobrança do último pênalti, após uma interminável prorrogação, deveria valer o peso de apenas 1 ouro? Por acaso, o ouro conquistado pelo nosso Thiago Braz, ao apagar das luzes, de uma fria e ventosa noite, quando duelava com ninguém menos que Renaud Lavillenie, o francês, atual recordista mundial e ouro olímpico em Londres, vale menos que o de Neymar.

Thiago Braz no pódio com o francês Renaud Lavillenie nas Olimpíadas Rio 2016 (Johannes EISELE / AFP)

E os revezamentos? Há que se dividir por 4 a glória eterna de um ouro olímpico. E nossos meninos e meninas do vôlei de quadra, temos que dividir o peso deste ouro por 12? E a nossa torcida ensandecida, que no Maracanã fazia uma festa digna de final de Copa do Mundo, ao ir ao delírio, pelo, enfim, ouro olímpico do futebol? Merecia ouro, fácil. Já a nossa mesma torcida no Estádio Nilton Santos, sede do atletismo, mereceu a bronca internacional que levou, por intervir em momentos que exigiam silêncio de missa de sétimo dia? Esqueceram de avisar aos torcedores que é descortês gritar em certos momentos que exigem concentração e, sim, silêncio (afinal a prova só começa após um tiro de largada!) Silêncio sepulcral e tempo de reação em dia! E lá foi Bolt para outro ouro!



Mas não viemos até aqui para tergiversar, viemos em busca de certeza, caminhos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tendo em mente aquela rica e enorme lista de esportes olímpicos de Verão, convidamos vocês, vá lá, onze a doze resistentes leitores, a mergulharem com a gente nos caminhos, sejam competindo em provas que gerem importantes pontos no Ranking Mundial, ou em grandes competições Globais, como Campeonatos Mundiais, Continentais, ou nos saborosos Torneios Pré-olímpicos, que levarão aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, entre 14 a 30 de julho, de 2028.

Apresentaremos, a partir daqui um por um, cada esporte, cada modalidade, e descreveremos os caminhos a serem seguidos para a conquista da sonhada vaga Olímpica. E as chances e possibilidades de nossos atletas em L.A.

Fim do 1º TEMPO

**Na nossa próxima coluna, as modalidades em que temos chance de protagonismo: pódio ou final (top 8) e seus respectivos caminhos até LA28.

Lauter no Lance! Leia mais colunas:

Confira outras colunas de Lauter Nogueira no Lance!:

➡️ O que foi, o que é, e o que será notícia no mundo do esporte

➡️É o esporte, estúpido!

➡️A centenária edição da São Silvestre, coalhada de recordes

➡️Então é Natal! Assim cantava a pivô da Seleção de Basquete...

➡️Nem só de Haaland e Jogos de Inverno vive a Noruega!

