Sinner vence 18ª seguida e avança para as quartas do Australian Open

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, venceu o compatriota Luciano Darderi com autoridade na madrugada desta segunda-feira (26). A vitória por 3 sets a 0 (parciais de 6/1, 6/3 e 7/6 [7-2]), em 2h09, marcou seu 18º triunfo consecutivo. Com o resultado, o atual bicampeão segue com 100% de aproveitamento na busca pelo tri.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na próxima fase, nesta terça-feira (27), o italiano enfrentará o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud (13º) e o americano Ben Shelton (8º).

Jannik Sinner e Luciano Darderi se comprimentam após jogo do Australian Open (Foto: DAVID GRAY / AFP)

Como foi o jogo?

Jannik Sinner dominou o segundo set após uma quebra precoce no terceiro game, administrando a vantagem e fechando a parcial com um novo break. O controle do italiano só foi ameaçado no terceiro set, quando Luciano Darderi elevou seu aproveitamento de saque para 73% e equilibrou as ações, impedindo que o bicampeão disparasse no placar.

continua após a publicidade

O momento decisivo ocorreu no nono game da última parcial: Sinner salvou quatro break-points em uma disputa de sete minutos para confirmar o serviço. Apesar de Darderi ter salvo dois match-points e forçado o tie-break, Sinner retomou a agressividade no desempate para vencer em sets diretos e avançar no torneio.

Djokovic encara Musetti nas quartas

O segundo italiano remanescente no Australian Open, Lorenzo Musetti, chegou pela primeira vez às quartas de final e vai encarar o número 4 do mundo, Novak Djokovic. O retrospecto é amplamente favorável ao sérvio, que venceu nove dos dez confrontos entre os dois.

continua após a publicidade

As outras chaves das quartas de final terão o líder do ranking, Carlos Alcaraz, contra o anfitrião Alex de Minaur (6º), além do duelo entre o alemão Alexander Zverev (3º) e a revelação americana Learner Tien (29º).