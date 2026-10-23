A torcida do Flamengo recebeu a notícia espantada no dia 3 de março de 2026. Filipe Luís, campeão em 2025 do Brasileiro e da Libertadores, havia sido demitido depois de um começo de ano irregular.

Em áudio vazado divulgado dias depois de uma conversa entre o presidente do clube Luiz Eduardo Baptista, o BAP com um interlocutor desconhecido, o cartola filosofou dizendo que quando se pega um trem errado, a melhor atitude é sair do trem e pegar outro para a direção correta.

continua após a publicidade

➡️ Confira todas as colunas de Eduardo Tironi no Lance!

Nesta quinta-feira no Maracanã lotado, o Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Estudiantes de La Plata na decisão por pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo normal. O time argentino atuou com dez jogadores praticamente o segundo tempo inteiro.

O momento histórico espetacular do Flamengo nos últimos anos fez com que uma expressão que ficou famosa tempos atrás ressuscitasse:flamengada. Foi o que o Rubro-Negro fez no Maracanã, lembrando derrotas históricas contra América do México, Santo André e outras.

continua após a publicidade

O time em campo foi um desastre: incapaz de fazer um único gol diante de um rival que jogou metade do jogo com um homem a menos. No duelo tático, Cacique Medina, o treinador do Estudiantes, deu uma aula estratégica contra um Leonardo Jardim que não soube o que fazer com um elenco infinitamente melhor e mais caro.

Resta ao Flamengo o Campeonato Brasileiro. A ver se ao fim da temporada BAP vai ser obrigado a pegar outro trem.