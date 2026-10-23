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Tironi no Lance! Flamengo recebe uma aula de Libertadores do Estudiantes

Revés para time argentino lembrou derrotas históricas no Maracanã

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 08:46
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Jogadores do Flamengo cercam e consolam companheiro caído no gramado após eliminação, durante a partida.
Flamengo's players react after losing the Copa Libertadores semifinal second leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Estudiantes de La Plata at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on October 22, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

A torcida do Flamengo recebeu a notícia espantada no dia 3 de março de 2026. Filipe Luís, campeão em 2025 do Brasileiro e da Libertadores, havia sido demitido depois de um começo de ano irregular.

Em áudio vazado divulgado dias depois de uma conversa entre o presidente do clube Luiz Eduardo Baptista, o BAP com um interlocutor desconhecido, o cartola filosofou dizendo que quando se pega um trem errado, a melhor atitude é sair do trem e pegar outro para a direção correta.

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Nesta quinta-feira no Maracanã lotado, o Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Estudiantes de La Plata na decisão por pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo normal. O time argentino atuou com dez jogadores praticamente o segundo tempo inteiro.

O momento histórico espetacular do Flamengo nos últimos anos fez com que uma expressão que ficou famosa tempos atrás ressuscitasse:flamengada. Foi o que o Rubro-Negro fez no Maracanã, lembrando derrotas históricas contra América do México, Santo André e outras.

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O time em campo foi um desastre: incapaz de fazer um único gol diante de um rival que jogou metade do jogo com um homem a menos. No duelo tático, Cacique Medina, o treinador do Estudiantes, deu uma aula estratégica contra um Leonardo Jardim que não soube o que fazer com um elenco infinitamente melhor e mais caro.

Resta ao Flamengo o Campeonato Brasileiro. A ver se ao fim da temporada BAP vai ser obrigado a pegar outro trem.

Jorginho, do Flamengo, cobre o rosto após pênalti perdido em Flamengo x Estudiantes.
Jorginho lamenta pênalti perdido contra o Estudiantes (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
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