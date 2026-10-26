Análise tática do Guffo: Harry Kane é o Bola de Ouro

Harry Kane subiu ao palco do London Palladium e encerrou uma espera de 25 anos para o futebol inglês. O camisa 9 do Bayern de Munique venceu a Bola de Ouro 2026, superou Kylian Mbappé e Lamine Yamal e se tornou o primeiro inglês a levantar o troféu desde Michael Owen, em 2001. A cerimônia ainda carregou uma gafe da própria France Football: horas antes do evento, o site oficial publicou e removeu rascunhos celebrando Kane, Mbappé e Yamal como vencedores. O vazamento antecipou o que os votos já tinham decidido.

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Os números explicam o veredito com rara objetividade. Kane fechou a temporada com 73 gols em 65 jogos somando clube e seleção, a segunda maior marca da história do futebol profissional, atrás apenas dos 82 de Messi em 2011/12. A média diz mais que o total: uma participação direta em gol a cada 73 minutos em campo. Repare no mecanismo por trás do volume. O centroavante inglês combina a finalização letal com a queda para conectar o jogo, a abertura de espaço para os extremos e a chegada na área no timing exato do cruzamento. O gol é consequência de um repertório completo de movimentação. Sem falar que Kane parece que joga em qualquer posição do time, de zagueiro a volante, de lateral a armador, ele faz tudo ao mesmo tempo em uma partida.

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No Bayern, a temporada foi de tirar o fôlego: 61 gols em 51 jogos, recorde do clube que pertencia a Lewandowski, 14 gols na Champions League e a Chuteira de Ouro Europeia. Kane foi o responsável direto por mais de 29% dos gols da equipe e conduziu os bávaros à tríplice coroa doméstica, com Bundesliga, Copa da Alemanha e Supercopa. O dado mais revelador é a constância, quando jogo após jogo, contra qualquer adversário, o gol aparecia. Foi a temporada em que o atacante calou a velha crítica de que era um "pé frio" para ganhar títulos.

O Mundial que completou o argumento

A Copa do Mundo de 2026 fechou a conta. Kane capitaneou a Inglaterra até a semifinal, garantiu o terceiro lugar, a melhor campanha inglesa desde 1966, e marcou seis gols, tornando-se o maior artilheiro da história do país em Mundiais. O prêmio deixou de ser apenas estatístico para ser narrativo, e o jogador que sempre chegou perto, que colecionou vices e quase títulos, finalmente teve o ano perfeito, com gols, taças e protagonismo em seleção e clube.

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Para o Brasil, a edição trouxe um diagnóstico duro. Nenhum brasileiro apareceu entre os dez primeiros; Vini Jr. ficou na 17ª posição, Gabriel Magalhães na 21ª e Marquinhos na 25ª. A distância do topo tem uma explicação objetiva: uma temporada europeia sem protagonismo coletivo e sem conquistas de peso. O talento brasileiro segue presente, mas o país perdeu espaço na disputa individual mais importante do planeta, e isso cobra um preço simbólico que vai além do ranking.

Aos 33 anos, o cenário para 2027 é de expectativa e cobrança, para Kane manter o nível aos 34 anos, e a Inglaterra, agora com um camisa 9 consagrado, transformar o terceiro lugar do Mundial em títulos. O risco mora na régua que o próprio Kane elevou. Depois de 73 gols, qualquer temporada abaixo disso será lida como queda. A expectativa é que ele siga quebrando recordes, porque o futebol dele se sustenta em repetição, consistência e um mecanismo que não para de funcionar. Um Furacão de Ouro.

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