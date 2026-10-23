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Papo com Helio Castroneves: De olho na Corrida do Milhão da Stock Car

Tradicional prova acontece em Nova Santa Rita, nos dias 14 e 15 de novembro

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 13:57
Atualizado há 0 minutos
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Helio Castroneves e Pedro Muffato
Helio Castroneves e Pedro Muffato (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Para variar, estou aqui nos Estados Unidos novamente. Após a etapa de Cascavel do Bradesco Stock Car Pro Series, no final de semana passado, voltei para resolver algumas coisas. Isso significa dizer que tenho meus compromissos como piloto da Indy 500, sócio da equipe Meyer Shank Racing e pessoa pública, mas também tenho na agenda tenho tarefas mais comuns, dessas que todo mundo tem. Eu também pago conta, acompanho meus negócios, vejo se a reforma em casa está saindo como eu quero, a escola da Mikaella – para minha alegria, ela é estudiosa, nem de perto puxou a mim (rs) - e por aí vai.

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Sobre a etapa de Cascavel, a Mercado Livre Racing se apresentou muito bem e eu fiquei muito feliz com a jornada. Para início de conversa, rever o meu amigo Pedro Muffato é sempre uma satisfação muito grande. Lá se vão mais de 30 anos de amizade da família Castroneves com seu Pedro, de quem meu pai comprou o meu primeiro carro de Fórmula 3. Foi com aquele carro que estreei na categoria em 1993, depois de ter disputado a Fórmula Chevrolet no ano anterior.

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O desempenho no Qualifying em Cascavel começou bem, pois obtive uma boa posição de largada, algo que não tinha conseguido na maioria das provas anteriores. Foi uma oportunidade muito boa de largar na primeira metade do grid, ainda que não tenha conseguido passar para o Q3. Mesmo assim, partir da 14ª colocação significava que as chances eram boas. Uma pena que logo no início um incidente me obrigou a dar uma passeada na grama e voltei lá no final do pelotão. Como terminou a prova sprint em P24, tive de largar em P26 na corrida principal.

Apesar disso, me diverti muito na corrida de 50 minutos e o resultado, tendo em vista a posição de largada, até que não foi de todo ruim. Obviamente que o avanço poderia ser muito melhor, pois o carro estava bem-preparado e o Castroneves aqui sentou o sapato no SNG01 #6 da Mercado Livre Racing. É essa energia que me move, a felicidade e a motivação de fazer cada vez melhor, independentemente do carro, da competição e do campeonato. É uma grande verdade o que vou dizer: a grande marca da minha vida é essa, a paixão por pilotar carros de corrida.

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E por falar em emoção, outro dia uma pessoa veio brincar comigo dizendo que eu não estava nem aí para a corrida do milhão da Stock, pois já tinha vencido "várias corridas do milhão em Indianapolis". Nada mais errado! Milhão é milhão em qualquer lugar e já imaginaram vencer pela primeira vez na Stock, justamente na Corrida do Milhão e no Rio grande do Sul, onde venci o título de campeão brasileiro de kart em 1989? Vixi, seria maravilhoso demais.

Então, anotem aí, corrida do Milhão da Stock, no Velopark, em Nova Santa Rita, nos dias 14 e 15 de novembro. Mas falarei mais sobre essa super prova nas próximas colunas. Excelente final de semana para todos, votem com alegria e esperança no domingão e nos veremos na próxima sexta-feira. Até lá!

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Helio Castroneves no volante do Corolla Cross #06 na Stock Car Brasil, patrocinado pela Mercado Livre.
Helio Castroneves em ação na Stock Car (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)
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