Conheça o San Francisco Bay Area Stadium, que será palco de uma das semifinais da Copa do Mundo
O estádio já recebeu o Brasil em partida válida pela Copa América
- Matéria
- Mais Notícias
Desde o ano de inauguração, em 2014, o San Francisco Bay Area é a casa do San Francisco 49ers, equipe tradicional da National Football League (NFL), de futebol americano. Localizado na costa oeste da Califórnia. O estádio já recebeu o Brasil em jogo contra a Colômbia, em 2024, pela Copa América. A partida terminou empatada em 1 a 1. Durante a competição, também foi palco do jogo entre Equador e Venezuela, além de ter sediado o jogo de abertura da Copa América Centenário, em 2016.
Relacionadas
- Parceiro - Claro Notícias
Conheça o Estádio de Houston, que será palco da Copa do Mundo
Parceiro - Claro Notícias10/05/2026
- Copa do Mundo
Conheça o Lumen Field, o estádio mais barulhento da Copa do Mundo
Copa do Mundo08/05/2026
- Copa do Mundo
Conheça o Estádio Azteca, o templo de Pelé e Maradona que abrirá a Copa do Mundo de 2026
Copa do Mundo30/04/2026
➡️ Os 16 palcos do Mundial: conheça os estádios da Copa do Mundo de 2026
Além do futebol, o estádio foi sede oficial do Super Bowl 50, também em 2016, e o Super Bowl LX em 8 de fevereiro. E contou com a exibição da WWE Wrestlemania e também com o confronto da NHL entre o LA Kings e o San Jose Sharks em 2015.
O estádio de São Francisco é oficialmente chamado de Levi´s Stadium, mas foi alterado pela FIFA, pois a entidade não permite que marcas que não estejam entre as patrocinadoras da Copa do Mundo sejam promovidas durante o torneio.
➡️ Fifa altera nome de estádios da Copa do Mundo; entenda regra
Pela Copa do Mundo, o San Francisco Bay Area sediará seis partidas do torneio, incluindo um jogo de mata-mata.
🏟️ Ficha técnica
Nome oficial com a FIFA: Boston Stadium
Localização: Foxborough, Massachusetts, EUA
Capacidade: 65.000
Inauguração: 2002
📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)
13 de junho (quarta-feira): Catar x Suíça (Grupo B)
16 de junho (terça-feira): Áustria x Jordânia (Grupo J)
19 de junho (sexta-feira): Turquia x Paraguai (Grupo D)
22 de junho (segunda-feira): Jordânia x Argélia (Grupo J)
25 de junho (quinta-feira): Paraguai x Austrália (Grupo D)
1 de julho (quarta-feira): 32 avos de final
⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias