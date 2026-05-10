Desde o ano de inauguração, em 2014, o San Francisco Bay Area é a casa do San Francisco 49ers, equipe tradicional da National Football League (NFL), de futebol americano. Localizado na costa oeste da Califórnia. O estádio já recebeu o Brasil em jogo contra a Colômbia, em 2024, pela Copa América. A partida terminou empatada em 1 a 1. Durante a competição, também foi palco do jogo entre Equador e Venezuela, além de ter sediado o jogo de abertura da Copa América Centenário, em 2016.

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Além do futebol, o estádio foi sede oficial do Super Bowl 50, também em 2016, e o Super Bowl LX em 8 de fevereiro. E contou com a exibição da WWE Wrestlemania e também com o confronto da NHL entre o LA Kings e o San Jose Sharks em 2015.

Estádio de São Francisco (Foto: Reprodução)

O estádio de São Francisco é oficialmente chamado de Levi´s Stadium, mas foi alterado pela FIFA, pois a entidade não permite que marcas que não estejam entre as patrocinadoras da Copa do Mundo sejam promovidas durante o torneio.

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Pela Copa do Mundo, o San Francisco Bay Area sediará seis partidas do torneio, incluindo um jogo de mata-mata.

🏟️ Ficha técnica

Nome oficial com a FIFA: Boston Stadium

Localização: Foxborough, Massachusetts, EUA

Capacidade: 65.000

Inauguração: 2002

📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)

13 de junho (quarta-feira): Catar x Suíça (Grupo B)

16 de junho (terça-feira): Áustria x Jordânia (Grupo J)

19 de junho (sexta-feira): Turquia x Paraguai (Grupo D)

22 de junho (segunda-feira): Jordânia x Argélia (Grupo J)

25 de junho (quinta-feira): Paraguai x Austrália (Grupo D)

1 de julho (quarta-feira): 32 avos de final

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