Maior time de vôlei do Brasil? Cruzeiro aumenta hegemonia nacional

Este domingo (10) foi mais um dia de glórias na trajetória do Sada Cruzeiro. No Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a equipe venceu o Campinas por 3 sets a 0 (25/14, 27/25 e 25/21) e se consagrou campeã da Superliga Masculina pela décima vez na história, ampliando sua hegemonia no vôlei nacional.

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➡️ Cruzeiro domina Campinas e conquista o décimo título da Superliga

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Com 10 títulos conquistados, o Cruzeiro se isola no ranking de maiores campeões da Superliga, o campeonato mais importante do calendário da modalidade no Brasil. Nas últimas 14 edições, o time mineiro levantou o troféu dez vezes (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2022/23, 2024/25 e 2025/26).

Atrás dele, vem seu rival estadual. O Minas já venceu a Superliga oito vezes, mas vive um hiato desde a temporada 2006/07. Quem fecha o Top-3 do ranking é o extinto São Paulo/ Banespa, com cinco conquistas da Superliga.

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O 60º título do Cruzeiro

Somando todas as competições, o Cruzeiro conquistou, neste domingo (10), o 60º título de sua história. Veja abaixo a divisão por torneios:

Superliga - 10 títulos

10 títulos Copa Brasil - 7 títulos

7 títulos Supercopa - 5 títulos

5 títulos Campeonato Mineiro - 16 títulos

16 títulos Sul-Americano de Clubes - 10 títulos

10 títulos Mundial de Clubes - 5 títulos

5 títulos Torneio internacional Irvine (EUA) - 3 títulos

3 títulos Copa Bento - 2 títulos

2 títulos Copa Santa Catarina (2009) - 1 título

1 título Taça Cidade de Vitória (2006) - 1 título

Cruzeiro na final da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)

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