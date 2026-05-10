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Maior time de vôlei do Brasil? Cruzeiro aumenta hegemonia nacional

Neste domingo (10), a equipe conquistou o decacampeonato da Superliga

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/05/2026
13:48
Cruzeiro é campeão da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)
imagem cameraCruzeiro é campeão da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)
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Este domingo (10) foi mais um dia de glórias na trajetória do Sada Cruzeiro. No Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a equipe venceu o Campinas por 3 sets a 0 (25/14, 27/25 e 25/21) e se consagrou campeã da Superliga Masculina pela décima vez na história, ampliando sua hegemonia no vôlei nacional.

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Com 10 títulos conquistados, o Cruzeiro se isola no ranking de maiores campeões da Superliga, o campeonato mais importante do calendário da modalidade no Brasil. Nas últimas 14 edições, o time mineiro levantou o troféu dez vezes (2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2022/23, 2024/25 e 2025/26).

Atrás dele, vem seu rival estadual. O Minas já venceu a Superliga oito vezes, mas vive um hiato desde a temporada 2006/07. Quem fecha o Top-3 do ranking é o extinto São Paulo/ Banespa, com cinco conquistas da Superliga.

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O 60º título do Cruzeiro

Somando todas as competições, o Cruzeiro conquistou, neste domingo (10), o 60º título de sua história. Veja abaixo a divisão por torneios:

  • Superliga - 10 títulos
  • Copa Brasil - 7 títulos
  • Supercopa - 5 títulos
  • Campeonato Mineiro - 16 títulos
  • Sul-Americano de Clubes - 10 títulos
  • Mundial de Clubes - 5 títulos
  • Torneio internacional Irvine (EUA) - 3 títulos
  • Copa Bento - 2 títulos
  • Copa Santa Catarina (2009) - 1 título
  • Taça Cidade de Vitória (2006) - 1 título
Cruzeiro na final da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)
Cruzeiro na final da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)

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