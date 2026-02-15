São Paulo terá 'primeira prova' da temporada em busca da classificação no Paulistão
Tricolor encara a Ponte Preta fora de casa e depende apenas de si para avançar às quartas de final
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo terá sua "primeira prova" nesta temporada de 2026 quando entrará em campo na noite deste domingo (15) para decidir seu futuro no Campeonato Paulista. A partida contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, vale a vaga nas quartas de final da competição e, portanto, é preciso vencer nesta oitava e última rodada da primeira fase.
➡️ Escalação: Crespo tem desfalques no São Paulo para enfrentar a Ponte Preta
Atualmente, o Tricolor tem 10 pontos e é o oitavo colocado na tabela, o último time da zona de classificação para o mata-mata, ou seja, basta uma vitória simples para avançar. Por outro lado, um tropeço pode colocar em xeque um trabalho que começou a ganhar solidez neste ano, já que 2025 foi repleto de altos e baixo.
A vaga à próxima fase dará um gás para a equipe que tenta reconquistar a confiança de seu torcedor e vem de uma sequência positiva intercalando Paulistão e Brasileirão. A chance se torna ainda mais real quando do outro lado o adversário apenas cumprirá tabela, já que somou apenas um ponto em sete jogos e consequentemente cravou seu rebaixamento no Estadual de forma antecipada.
Provável escalação do São Paulo:
Rafael; Maik, Sabino, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas (Tapia), Luciano e Calleri.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Desfalques do São Paulo contra a Ponte Preta:
A delegação tricolor viajou até Campinas sem o goleiro Carlos Coronel, que passou por um procedimento para tratamento de cálculo renal e retomará a rotina com o restante do elenco na próxima semana, e o volante Bobadilla, baixa da atividade depois de sofrer um trauma na região anterior da coxa direita no duelo contra o Grêmio. Ele realizou atividades na piscina e na academia.
+ Aposte na vitória do São Paulo contra a Ponte Preta pelo Paulistão
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias