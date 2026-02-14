Lucas Moura admite 'calendário puxado' e acredita em elenco competitivo do São Paulo

O São Paulo, assim como os outros times da Série A, já enfrentam um calendário apertado neste início de temporada, quando os times se revezam na disputa do Campeonato Brasileiro e também nos Estaduais. Neste domingo (15) será a oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão e, como o Tricolor ainda não tem vaga garantida nas quartas de final, precisará entrar forte em busca da vitória contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

O atacante Lucas Moura, um dos principais atletas do técnico Hernán Crespo, admitiu que o calendário nacional segue puxado, ainda que tenha mudado o formato do Estadual, por exemplo. Para o camisa 7, apesar disso, acredita na força do elenco são-paulino para chegar ao mata-mata.

- Calendário muito puxado, com pouco tempo de preparação, mas é assim que é. Então, a gente tem que enfrentar cada jogo da melhor maneira possível e acho que a gente tem um elenco muito competitivo que pode chegar forte nas competições. É o último jogo do Paulista, jogo importante, que depende só da gente. O objetivo é conseguir uma grande vitória em Campinas, conseguir uma boa classificação para a gente se preparar para as quartas de final - disse Lucas Moura.

Para o jogador, o momento ruim da Ponte Preta não pode subir à cabeça do elenco. O time de Campinas está rebaixado no Paulistão e só conquistou um único ponto em sete jogos. Ao Tricolor, basta uma vitória para se classificar.

- Na hora que a bola rola não tem essa de momento. Todo mundo quer defender o seu lado e a gente não pode cair nessa armadilha. Temos que entrar focados, ligados e entregar nosso melhor pra que a gente consiga uma vitória - disse o camisa 7.

- Muito bem, muito feliz. Cada dia melhor, cada jogo melhor, cada vez com mais confiança e ritmo, mais à vontade também, espero que continue assim - completou Lucas Moura.

