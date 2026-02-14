O Corinthians encerrou a preparação para o duelo diante do São Bernardo, que acontece neste domingo (15), às 20h30, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela rodada final do Campeonato Paulista. Com desfalques importantes, a tendência é que Dorival Júnior mande a campo uma equipe mista.

Após uma ativação na academia, o elenco assistiu a um vídeo com instruções táticas sobre o adversário. No gramado, depois do aquecimento, Dorival comandou um treino tático em campo reduzido, com dez jogadores contra dez, além de uma atividade estratégica. Jogadas de bola parada também foram trabalhadas na parte final da atividade.

Para o confronto, a equipe terá cinco desfalques confirmados. Breno Bidon e André, dois pilares do meio-campo, estão fora por lesão. O primeiro sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita, enquanto o segundo apresenta uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Além da dupla, o lateral-esquerdo Hugo se recupera de cirurgia no menisco lateral do joelho direito e não vai a campo, assim como o atacante Kaio César, diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa direita.

Por fim, o volante Matheus Pereira completa a lista de ausências, pois cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo.

Assim, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique (Tchoca) e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Allan) e Rodrigo Garro; Dieguinho (Carrillo), Gui Negão (Yuri Alberto) e Vitinho.

O que o Corinthians precisa fazer para avançar de fase?

Em quinto lugar na tabela, com 11 pontos, três vitórias e saldo positivo de três gols, o Corinthians ainda busca uma das quatro vagas restantes para a próxima fase. Até o momento, apenas Palmeiras, Novorizontino, RB Bragantino e Portuguesa garantiram classificação antecipada.

O Timão tem uma conta simples: vencer para depender apenas de si e assegurar a vaga. Em caso de vitória, na melhor das hipóteses e com tropeços de RB Bragantino e Portuguesa, o Corinthians pode terminar a primeira fase na terceira colocação. No entanto, se Massa Bruta e Lusa vencerem, a equipe permanecerá na quinta posição, a mesma em que iniciou a rodada.

Allan pode ser uma das novidades na equipe (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Em caso de derrota corintiana, a situação se complica, já que o Capivariano, nono colocado e primeiro fora da zona de classificação, tem apenas um ponto a menos que o Corinthians e enfrentará o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Se a partida terminar empatada, o Bernô, que soma oito pontos, ficará sem chances de classificação, enquanto o Corinthians terá de torcer por tropeços de Guarani, Botafogo-SP ou São Paulo, que aparecem logo abaixo na tabela.

