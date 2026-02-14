Crespo tem desfalques no São Paulo para enfrentar a Ponte Preta; veja provável escalação

O elenco do São Paulo treinou no SuperCT na manhã deste sábado (14) e finalizou os preparativos para o jogo contra a Ponte Preta, marcado para este domingo (15), às 20h30, no Moisés Lucarelli, pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final do Estadual.

A delegação tricolor viaja até Campinas sem o goleiro Carlos Coronel, que passou por um procedimento para tratamento de cálculo renal e retomará a rotina com o restante do elenco na próxima semana, e o volante Bobadilla, baixa da atividade depois de sofrer um trauma na região anterior da coxa direita no duelo contra o Grêmio. Ele realizou atividades na piscina e na academia.

No último treino antes de pegar a Macaca, o técnico Hernán Crespo aproveitou a atividade para realizar diversos ajustes na equipe, simulando diferentes situações de jogo em um coletivo de 11 contra 11. Na sequência, ainda houve repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas e finalizações.

Para os atletas que não devem iniciar o confronto, a comissão técnica ainda orientou um trabalho técnico em espaço reduzido.

Em evolução após se recuperar de lesão no joelho direito, o atacante André Silva realizou os seus exercícios individualizados com a preparação física e na sequência praticou finalizações ao lado dos companheiros.

Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Maik, Sabino, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas (Tapia), Luciano e Calleri.

