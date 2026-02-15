As dores na coxa na esquerda, que incomodaram Danilo durante o clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, voltaram a ser sentidas durante Botafogo x Flamengo. Nos últimos minutos do primeiro tempo do clássico deste domingo (15), o volante acusou dores musculares novamente e pediu para ser substituído.

A maior preocupação em relação à lesão não se trata da gravidade, mas sim do período. Já que nesta quarta-feira (18), o Botafogo faz seu primeiro jogo pela Libertadores 2026, na altitude boliviana.

Substituído com dores, Danilo pode desfalcar o Botafogo no duelo contra o Nacional Potosí, fato que preocupa os torcedores alvinegros. Alguns torcedores acreditam que o volante deveria ter sido poupado da partida pelo Campeonato Carioca, priorizando a Libertadores no meio da semana.

Danilo sente dores na coxa em clássico contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press) <br>

Danilo vive fase goleadora no Botafogo

Uma das grandes notícias do Botafogo no início da temporada é o momento de alta do volante Danilo. O novo camisa oito vive fase artilheira, com quatro gols em três jogos no Campeonato Brasileiro.

Cobiçado no mercado, o agente Thiago Sales, que intermediou a transação de Danilo, saindo do Nottingham para o Botafogo, afirmou que o jogador está feliz e seguirá no clube. Depois, cobrou a SAF pelo não pagamento da comissão acordada — os valores se aproximam de R$ 7 milhões.

— Danilo veio para o Botafogo, está feliz e vai continuar. Agora todo mundo julga agente de futebol, aí na hora de pagar os agentes temos o direito de cobrar um acordo que nunca foi pago. Todo mundo tem família e ninguém está com sacanagem não — disse o agente.