menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Internautas apontam erro de arbitragem em Botafogo x Flamengo: 'Impressionante'

Paquetá abriu o placar com gol de fora da área

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/02/2026
18:09
Atualizado há 2 minutos
Bruno Arleu de Araújo apitou Botafogo 3 x 0 Vasco (Foto: João Salles/GazetaPress)
imagem cameraBruno Arleu de Araújo apita o clássico entre Botafogo e Flamengo (Foto: João Salles/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os jogadores do Botafogo ficaram na bronca com o árbitro Bruno Arleu de Araújo. Eles apontaram uma irregularidade no gol do Flamengo, marcado por Lucas Paquetá, aos 18 minutos do primeiro tempo. Tanto em campo, quanto nas redes sociais, a cobrança foi por uma falta não marcada no início da jogada.

continua após a publicidade

⚽📺Veja gols de Botafogo x Flamengo: Paquetá marca o primeiro após retorno

Paquetá abre o placar em Botafogo x Flamengo, pelas quartas de final do Campeonato Carioca 2026
Paquetá abre o placar em Botafogo x Flamengo, pelas quartas de final do Carioca (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

Escalações de Botafogo e Flamengo

O Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo no Nilton Santos neste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O treinador Martin Anselmi fez mudanças no time titular em relação aos escalados na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão.

Esse é o time do Glorioso no clássico: Neto, Bastos, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro; Villalba e Matheus Martins

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Botafogo ou no Flamengo pelo Campeonato Carioca Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Na zaga, Bastos assume a posição de Ythallo. No meio, o lesionado Allan foi substituído por Barrera. No ataque, Arthur Cabral e Artur dão lugar a Villalba e Matheus Martins.

Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Botafogo neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Vitória na última terça-feira (10), pelo Brasileirão. Para o clássico, o Rubro-Negro entra em campo com o time quase todo reserva.

continua após a publicidade

Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo tem: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias