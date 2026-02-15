Internautas apontam erro de arbitragem em Botafogo x Flamengo: 'Impressionante'
Paquetá abriu o placar com gol de fora da área
Os jogadores do Botafogo ficaram na bronca com o árbitro Bruno Arleu de Araújo. Eles apontaram uma irregularidade no gol do Flamengo, marcado por Lucas Paquetá, aos 18 minutos do primeiro tempo. Tanto em campo, quanto nas redes sociais, a cobrança foi por uma falta não marcada no início da jogada.
Veja gol de Botafogo x Flamengo: Paquetá marca o primeiro após retorno
O Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo no Nilton Santos neste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O treinador Martin Anselmi fez mudanças no time titular em relação aos escalados na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão.
Esse é o time do Glorioso no clássico: Neto, Bastos, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro; Villalba e Matheus Martins
Na zaga, Bastos assume a posição de Ythallo. No meio, o lesionado Allan foi substituído por Barrera. No ataque, Arthur Cabral e Artur dão lugar a Villalba e Matheus Martins.
O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Botafogo neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Vitória na última terça-feira (10), pelo Brasileirão. Para o clássico, o Rubro-Negro entra em campo com o time quase todo reserva.
Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo tem: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.
