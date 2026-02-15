Veja gols de Botafogo x Flamengo: Neto falha, e Pulgar bota o fla na frente

Botafogo e Flamengo estão se enfrentando, na tarde deste domingo (15), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Até aqui, o Rubro-Negro vence por 2 a 1, com gols de Paquetá e Pulgar. Veja o gols do jogo abaixo:

Escalações de Botafogo e Flamengo

O Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo no Nilton Santos neste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O treinador Martin Anselmi fez mudanças no time titular em relação aos escalados na derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão.

Esse é o time do Glorioso no clássico: Neto, Bastos, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro; Villalba e Matheus Martins

Na zaga, Bastos assume a posição de Ythallo. No meio, o lesionado Allan foi substituído por Barrera. No ataque, Arthur Cabral e Artur dão lugar a Villalba e Matheus Martins.

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Botafogo neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Vitória na última terça-feira (10), pelo Brasileirão. Para o clássico, o Rubro-Negro entra em campo com o time quase todo reserva.

Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo tem: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.