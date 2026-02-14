Santos deve ter retorno de Neymar em jogo decisivo do Paulistão

O Santos deve ter um reforço de peso em busca da classificação para as quartas de final do Paulistão. Pela oitava e última rodada da primeira fase, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com o retorno de Neymar ao time contra o Velo Clube, neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, para fazer sua estreia na temporada. O camisa 10 está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo sofrida no fim de 2025.

Prova do possível retorno foi uma publicação do próprio clube em que Neymar aparece na foto com a seguinte legenda: "Pronto para amanhã". O atacante treinou normalmente com o elenco nas últimas atividades do Santos.

Quem também retorna ao time é o atacante Gabigol, que trata uma tendinite desde o início deste ano. O camisa 9 havia ficado fora do último jogo, contra o Athletico, pelo Brasileirão, em função do gramado sintético da Arena da Baixada, em Curitiba. Neymar também não retornaria nesta partida também em razão da grama.

Santos no Paulistão

Para o Santos Futebol Clube, só a vitória interessa, já que o clube ocupa a 10ª colocação, a um ponto do G8. Além de vencer, o Peixe precisa torcer por um tropeço de rivais como Corinthians e São Paulo. O Alvinegro Praiano também pode se classificar com um empate entre Capivariano e Botafogo-SP ou com uma vitória do Palmeiras sobre o Guarani. Outra possibilidade é a derrota da Portuguesa, mas, nesse cenário, o Peixe precisaria vencer seu jogo por quatro gols de diferença para superar o saldo.

Torcedores do Velo "ameaçam" Neymar

Na última quarta-feira (11), durante protesto no campo de treinamento da equipe de Rio Claro, que luta para evitar o rebaixamento no Estadual, torcedores cobraram os jogadores e falaram em "tirar o Neymar da Copa se for preciso".

- Viemos para incentivar. Precisamos de vocês suando sangue. É o jogo da vida, jogo que vai manter vocês na Série A1. 45 anos para chegar aqui e deixar escapar desse jeito? Campeonato fácil desse. Preciso contar com cada um de vocês suando sangue. Se for pra tirar o Neymar da Copa, tira - gritou um torcedor.

Depois da declaração, Neymar se manifestou nos Stories do Instagram. O camisa 10 do Santos postou a foto clássica de Adriano Imperador com a camisa "Que Deus perdoe essas pessoas ruins".

