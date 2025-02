Santos x São Paulo é adiado em meia hora por conta de forte chuva

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou o adiamento da partida entre Santos e São Paulo neste sábado (1) por conta da forte chuva que atinge a cidade durante a tarde e noite deste sábado (1). A FPF afirmou que, por enquanto, o jogo está previsto para começar às 21h, meia mais tarde que o horário inicial.

O gramado da Vila Belmiro foi prejudicado em diversos pontos por conta de alagamentos. A principal área atingida foi o meio-campo, onde foi montado o palco para a apresentação de Neymar, que aconteceu na noite de sexta-feira.

Pouco depois da confirmação do adiamento, a Defesa Civil um comunicado de fortes chuvas na cidade de Santos e alertou para riscos de alagamento e deslizamento na região.

O cenário atual em Santos reflete uma sequência de problemas provocados pelas chuvas fortes em partidas recentes no futebol paulista. No último domingo, o clássico entre São Paulo e Corinthians no Morumbi precisou ser adiado por uma hora devido às condições climáticas adversas. Durante a semana, a chuva também obrigou o adiamento do confronto entre Ponte Preta e Corinthians em Campinas.

Durante a apresentação de Neymar, na sexta, Santos já foi muito castigada pela chuva. As apresentações musicais que antecederam a chegada do craque aconteceram sob chuva no estádio do Peixe.

A expectativa para que o jogo comece, de fato, às 21h, recai sobre a intensidade da chuva nas próximas horas e a capacidade de drenagem do gramado da Vila Belmiro.

Veja na íntegra a nota da FPF

A FPF informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, se reuniram com os dois clubes e, após avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai em Santos, decidiram de forma unânime adiar o início do jogo para 21h.