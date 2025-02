Efeito Neymar: Santos x São Paulo tem ingresso a R$ 300 e movimenta comércio na Vila

A chegada de Neymar ao Santos promete ajudar não apenas ao Santos, mas também a cidade da Baixada Santista toda. O primeiro sinal do efeito Neymar pode ser visto logo na entrada da Vila Belmiro, onde a prefeitura de Santos fez questão de colocar um banner na entrada do estádio saudando a chegada do craque. — Santos ganhou mais um atrativo. Seja bem-vindo, Neymar — escreveu a Secretaria de Turismo de Santos.

Assim que a reportagem do Lance! chegou aos arredores da Vila Belmiro, os cambistas começam a oferecer ingresso para o clássico desta noite, contra o São Paulo, às 20h30, deste sábado (1º), jogo em que Neymar ainda não pode jogar, pois não está inscrito no Paulistão. O preço mínimo no paralelo era R$ 300 (nas bilheterias, o ingresso de arquibancada era vendido a R$ 150). A expectativa, porém, é que os preços aumentem ainda mais. No evento de apresentação de Neymar, os ingressos de R$ 100 eram vendidos pelos cambistas a R$ 500.

— Foi uma movimentação bem forte, como se fosse um pós-jogo que o Santos ganhou, todo mundo feliz — comemorou o comerciante Leandro Tadeu, dono do bar “Na Vila” em frente à Vila Belmiro.

Banner da Prefeitura de Santos dá as boas-vindas a Neymar na frente do estádio da Vila Belmiro. (Foto: Thiago Braga/Lance!)

O Santos aproveitou para colocar na Rua Princesa Isabel dois caminhões vendendo produtos oficiais do Peixe, além da loja oficial do clube, todos abertos desde o fim da manhã. O item mais procurado era o copo do Neymar, que tinha duas opções de estampa, vendido a R$ 20.

Mas não foram apenas as lojas oficiais que lucram com o retorno do Menino da Vila ao Santos. Comerciantes ambulantes que trabalham nos arredores da Vila Belmiro já estão felizes com a volta de Neymar. Ambulantes que não quiseram se identificar estão vendendo réplicas das camisas do Santos entre R$ 50 e R$ 180. A camisa mais procurada, de longe, remetia ao modelo-azul turquesa, usado pelo Santos em 2012.

Faixas para a cabeça também são vendidas do lado de fora da Vila Belmiro. (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Copos com a estampa de Neymar estão custando R$30 nas mãos dos ambulantes. Se o cliente levar duas unidades, ganha um desconto de R$ 10.

— O Paulista do ano passado foi bom. O Paulista foi bom. Mas o Brasileiro não foi. A atmosfera da Vila, pelo menos, já mudou. Hoje de manhã, vários torcedores aqui fora. Cheguei aqui, era 7h30. Vários torcedores aqui fora. Eu coloco o hino do Santos, uma hora de hino. Eu sempre coloco aqui, quando eu chego. O pessoal já estava cantando o hino. Cara, já mudou a atmosfera total. A expectativa é positiva total — finalizou Leandro Tadeu, deixando claro que a volta de Neymar ao Alvinegro Praiano será boa para todos os envolvidos.