Escalações de Santos x São Paulo: clássico tem presença de Neymar na Vila Belmiro

Santos e São Paulo se enfrentam neste sábado (1) pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O clássico San-São terá a presença de Neymar, apresentado na noite de sexta como novo reforço do Peixe, e o jogador acompanhará o duelo dos camarotes da Vila Belmiro. O atacante não foi inscrito a tempo de ser relacionado para a partida.

O jogo, marcado inicialmente para 20h30, teve que ser adiado em meia hora por conta das fortes chuvas que atingem Santos na noite deste sábado. O gramado da Vila Belmiro apresentou pontos de alagamento e a drenagem não tem dado conta do volume de água.

Gramado da Vila Belmiro alaga horas antes do início do clássico entre Santos e São Paulo. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Com a bola rolando, a expectativa é de uma partida que pressiona as duas equipes. Enquanto o São Paulo tenta se manter na liderança do Grupo C e põe em prova, mais uma vez, o quarteto ofensivo de Zubeldía. Após usar um time reserva contra a Portuguesa no meio de semana, o Tricolor entra em campo com Oscar, Lucas, Luciano e Calleri.

O desfalque certo do São Paulo nesta rodada é o zagueiro Alan Franco. Titular desde a metade do ano passado, o defensor teve um desgaste muscular e não foi relacionado para o confronto de logo mais. Sabino será titular ao lado de Arboleda na partida.

Do lado Santista, a pressão pelo resultado chega pela posição complicada do time na tabela do Paulistão. O Peixe vem de quatro jogos sem vencer na competição, sendo três derrotas seguidas, e amarga a terceira posição no Grupo B, que tem Guarani e Portuguesa (que já jogou na rodada) na frente.

Pedro Caixinha levou a campo duas novidades no time titular. O lateral Vinicius Lira e o meia Gabriel Bontempo ganham chance na equipe titular neste clássico após bom desempenho na Copinha 2025.

O Santos vai a campo com: Gabriel Brazão, Vinicius Lira, Zé Ivaldo, Luan Peres e Leo Godoy; Tomas Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo; Guilherme, Soteldo e Tiquinho Soares.

O São Paulo está escalado com: Rafael, Igor Vinicius, Sabino, Arboleda e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia, Oscar, Lucas e Luciano; Calleri.