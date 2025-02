Gramado da Vila Belmiro alaga pouco antes de Santos x São Paulo no Paulistão

Uma forte chuva que atinge Santos desde o início da tarde deste sábado (1º) está comprometendo as condições do gramado da Vila Belmiro, palco do confronto entre Santos e São Paulo, marcado para às 20h30 (de Brasília). A intensidade da precipitação já causa acúmulo de água em diversos pontos do campo, dificultando a drenagem e deixando poças significativas que podem prejudicar o andamento da partida.

As áreas mais afetadas estão próximas ao círculo central, justamente onde, nessa sexta-feira (31), foi montado o palco para shows e a aguardada apresentação de Neymar em seu retorno ao clube. A movimentação intensa e a montagem da estrutura podem ter contribuído para agravar a situação do gramado nesse setor específico.

Gramado da Vila Belmiro alaga horas antes do início do clássico entre Santos e São Paulo. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

O cenário atual em Santos reflete uma sequência de problemas provocados pelas chuvas fortes em partidas recentes no futebol paulista. No último domingo (26), o clássico entre São Paulo e Corinthians no Morumbi precisou ser adiado por uma hora devido às condições climáticas adversas. Durante a semana, a chuva também obrigou o adiamento do confronto entre Ponte Preta e Corinthians em Campinas.

Até o momento, a Federação Paulista de Futebol (FPF) não se manifestou oficialmente sobre um possível adiamento ou alteração no horário da partida desta noite.

A expectativa agora recai sobre a intensidade da chuva nas próximas horas e a capacidade de drenagem do gramado da Vila Belmiro, que será decisiva para a manutenção ou eventual remarcação do jogo.