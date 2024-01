Foi um bom primeiro capítulo para o ano mais difícil da história do Santos, que disputará a Série B do Brasileirão pela primeira vez. O time titular contra o Pantera contou com sete jogadores que são novos no elenco e a resposta foi positiva, já que a maioria deles foi bem, em especial o trio do meio-campo formado por João Schmidt, Diego Pituca, que está de volta, e Giuliano. O gol da vitória foi marcado por outro estreante, mas que saiu do banco de reservas: o venezuelano Rómulo Otero, que estufou as redes após um lindo giro com voleio na entrada da pequena área do estádio Santa Cruz.