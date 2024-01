O Caxias venceu o Grêmio, de virada, por 2 a 1, neste sábado, no estádio Centenário. Aos seis minutos do primeiro tempo, na cobrança do escanteio curto, Reinaldo cruza no capricho dentro da área e Gustavo Martins sobe para marcar o primeiro gol do Campeonato Gaúcho 2024.