Contratado pelo São Paulo no ano passado, o meia-atacante Lucas renovou o contrato para essa temporada, após algumas semanas de suspense. Porém, a sua meta vai além do clube do Morumbi. O objetivo do camisa 7 é voltar à Seleção Brasileira, principalmente agora, que a Amarelinha será comandada por Dorival Júnior, que comandou o jogador no Tricolor em 2023.