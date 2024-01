⏱ COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?



O Botafogo "tomou as rédeas" e passou mais tempo com a posse de bola, levando perigo em avanços pelo lado esquerdo do ataque, nas costas do lateral Aderlan. Porém, a equipe teve dificuldades em finalizar as jogadas dentro da área. O Santos chegou menos vezes, mas quando encaixou contra-ataques, criou chances claras de gols, especialmente com Giuliano, Pedrinho e Guilherme.