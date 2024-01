➡️ CAIU NA ÁREA É PÊNALTI! Os primeiros minutos foram intensos no Morumbis. Aos dois minutos, Luas Moura foi derrubado na área e depois de um bom tempo de análise, foi assinalado pênalti para o São Paulo. O camisa 7 ficou responsável pela cobrança e converteu com sucesso.

➡️ DE CABEÇA, EMPATOU! Se o Tricolor saiu com a vantagem logo nos primeiros minutos, não demorou muito para o Santo André buscar o empate. De cabeça, Cléo Silva empatou.

➡️ É LUCIANO! Depois de uma sequência trabalhada com Lucas Moura, Luciano deixou o seu e colocou o São Paulo na frente do placar mais uma vez.

➡️ E TEVE ZAGUEIRO MARCANDO! Defende e ataca? Diego Costa colocou isso em prática. O jogador aproveitou o escanteio de Wellington Rato e marcou o terceiro.

➡️ NOITE DE ESTREIAS! O Tricolor contou com retornos e estreias neste primeiro jogo da temporada. Entre elas, Ferreirinha e Erick fazendo seu primeiro jogo, além da volta de Galoppo e Igor Vinícius. E claro, com destaque para o primeiro jogo de Carpini.