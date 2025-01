Portuguesa recebe o São Paulo, nesta quarta-feira (29), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), e as equipes entram em campo no Pacaembu, em São Paulo (SP). O confronto será transmitido pela Record, em canal aberto, e CazéTV, no YouTube, além do pacote de streaming "Paulistão+", pelo UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Como chegam os clubes?

Após uma vitória no clássico por 3 a 1 contra Corinthians, o São Paulo chega para a partida com grande confiança. Invicto na temporada, o Tricolor soma sete pontos e ocupa a liderança do Grupo C, com um jogo a menos. Logo atrás, o Mirassol está com cinco pontos.

Por outro lado, o Portuguesa ainda não conseguiu vencer no Campeonato Paulista de 2025, somando dois empates e duas derrotas, após quatro rodadas. Na tabela, o clube é o último colocado do Grupo B e está com apenas dois pontos.

Confira as informações do jogo entre Portuguesa e São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA X SÃO PAULO

5ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV (Paulistão+), Record e CazéTV

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

🚩Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

📺 VAR: Daiane Muniz

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTUGUESA (Técnico: Cauan de Almeida)

Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Hudson e Daniel Júnior; Cristiano, Henrique Almeida e Maceió.



SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Moreira; Bobadilla, Marcos Antônio e Erick; William Gomes, Ferreirinha e André Silva.

