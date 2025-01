Depois de encaminhar a saída de William Gomes e antecipar a vinda do lateral esquerdo Wendell, o São Paulo fechou a contratação de mais um reforço para o setor da defesa, dessa vez pelo lado direito. O nome é do português Cédric Soares, que tem passagens pelo Sporting, clube que o formou, e Arsenal, da Inglaterra. A informação é do jornalista André Hernan.

O jogador de 33 anos assinou um contrato de três meses com o Tricolor e tem a opção de estender até o fim desta temporada. Cédric já treinava há algumas semanas no CT da Barra Funda para manter seu condicionamento físico em dia. O lateral está sem clube desde julho de 2024, quando acabou seu contrato com o Arsenal.

Cédric se despediu do Arsenal em julho de 2024. (Foto: Reprodução/X/@Arsenal)

Desde então, Cédric passou a manter a forma no CT de um clube português e, em seguida, buscou o São Paulo para seguir treinando nas instalações do Tricolor. A possibilidade de assinar um contrato curto com o português já era discutida pelo presidente Julio Casares, que falou após a final da Copinha que estava discutindo com a comissão técnica e dirigentes para firmar um vínculo com o atleta

Antes de sair dos Gunners, o aleta defendeu o Fulham, também da Inglaterra. Com a seleção portuguesa, foi campeão da Eurocopa de 2016 e defendeu seu país no Mundial de 2018, na Rússia.

No currículo, ainda tem longa passagem pelo inglês Southampton e Inter de Milão, da Itália. Na época do Sporting, também teve uma passagem rápida por empréstimo com o Académica OAF, time modestino do futebol português.

O último jogo disputado por Cédric Soares foi março do ano passado, quando o Arsenal bateu o Sheffield United por 6 a 0 pela 27ª rodada da Premier League. Na temporada 2023/24, o português disputou apenas seis partidas, sendo três pelo Campeonato Inglês, uma pela Liga dos Campeões, além de um jogo da Copa da Liga e outra da EFL Trophy.