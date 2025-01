São Paulo: final de semana perfeito contra o Corinthians tem assinatura de Cotia

O São Paulo comemorou no último sábado (25), seu aniversário de 95 anos. E como presente, o clube teve um final de semana perfeito, ganhando dois Majestosos contra o Corinthians. E a categoria de base do Tricolor teve papel fundamental nas vitórias sobre o rival.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores de São Paulo e Corinthians brigam horas antes do clássico

No sábado, o sub-20 teve uma atuação heroica na Mercado Livre Arena Pacaembu. Após sair perdendo por 2 a 0, os comandados de Allan Barcelos viraram a partida para 3 a 2 e conquistaram a Copinha, evitando o bicampeonato alvinegro da competição.

Já no domingo (26), novo Majestoso, desta vez no MorumBis. Depois do adiamento de uma hora pelo fato de a forte chuva castigar a capital paulista, as equipes entraram em campo. E o São Paulo novamente fez três gols na vitória por 3 a 1. E os gols tricolores também foram “Made in Cotia”: Lucas marcou duas vezes e Oscar, uma. Ambos são formados em Cotia.

continua após a publicidade

O Tricolor negocia um acordo com o empresário grego Evangelos Marinakis, dono de clubes como Nottingham Forest (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Rio Ave (Portugal). O projeto prevê um investimento inicial de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 589 milhões) nas categorias de base.

— Então o que eu quero? Eu quero uma musculatura financeira para que eu tenha um sócio que ganhe dinheiro comigo. Se o São Paulo hoje vende R$ 150 milhões em talentos, eu posso vender R$ 800 (milhões) e ele ganha um pedaço, natural, e com isso a base vai ficando cada vez mais forte. A cooperação esportiva, que ele tem uma plataforma de três times na Europa, vai nos ajudar também no profissional — explicou o mandatário Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O treinador Luis Zubeldía demonstrou satisfação pelo desempenho recente do São Paulo

— Acredito que a alegria é momentânea. Hoje estou feliz. A felicidade de representar o São Paulo é muito grande. Os torcedores vieram, fizeram festa e tínhamos que cumprir no gramado. Tínhamos que ganhar hoje. Não sei se vai repercutir no futuro, mas confianças nós já temos. Agora pensamos no próximo jogo — ponderou o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía.