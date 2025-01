Lucas e Oscar reeditam parceria e ataque do São Paulo dá salto de qualidade

As primeiras impressões da volta de Oscar ao São Paulo não poderiam ser mais positivas. São apenas dois jogos oficiais, mas o impacto do camisa 8 no Tricolor é imediato, não só pelo o que foi produzido em campo, mas pelo resultado prático da contratação. Até agora, um gol e uma assistência no clássico diante do Corinthians, vencido por 3 x 1. De bônus, uma parceria reeditada com Lucas Moura após mais de uma década.

Os dois jogaram juntos nas categorias de base do São Paulo, conquistaram títulos ainda na juventude, e voltaram a atuar na Seleção Brasileira sub-20, quando conquistaram o título do Sul-Americano em uma geração de peso, que tinha nomes como Neymar e Casemiro no time comandado por Ney Franco.

O tempo passou, as carreiras foram construídas no futebol internacional, e havia uma curiosidade para entender como seria o reencontro das crias de Cotia. Lucas, aliás, que teve papel importante em convencer Oscar a escolher o São Paulo em seu retorno ao futebol nacional. Agora, a torcida consegue ver na prática o poder desequilibrante de dois jogadores acima da média tecnicamente.

Nos dois jogos até aqui, contra Corinthians e Guarani, Oscar lidera estatísticas como a de passes decisivos e dribles certos por jogo, além de ser o segundo melhor em bolas longas por jogo, com cinco tentativas, atrás do zagueiro Alan Franco, que tem seis.

Contra o Corinthians, Lucas brilhou e liderou quase todas as ações ofensivas, como a de finalizações certas no gol (três de três), o segundo melhor em finalizações no jogo e o que mais acertou dribles em campo. Os dados são da plataforma de estatística Sofascore. A ferramenta ainda mostra que Oscar tem a melhor nota média nos dois jogos, com 8.15, e Lucas vem logo atrás com 7.90.

Os dois se tornam as grandes referências técnicas do time e dão um salto de qualidade no setor de ataque Tricolor. Isso só é possível, claro, por conta da participação de outros dois nomes que ajudam a formar o "quarteto mágico" do Morumbi. Luciano e Calleri tem influência direta no resultado do clássico, cada um com uma assistência, e os três gols saíram de jogadas envolvendo os quatro do ataque.

Mas assim como a chegada de Lucas em 2023 pesou para o crescimento do time e que terminou com o inédito título da Copa Do Brasil, a vinda de Oscar ocupa dois espaços importantes no time. O primeiro, taticamente falando, cumpre com as expectativas de Zubeldía, que buscava para o seu time um jogador com refino, especialista em assistências e que pudesse atuar como um camisa 10 mais versátil.

Para além do impacto tático e técnico, há o aspecto da moral envolvida na chegada do atleta. Isso porque a diretoria do São Paulo buscava uma "contratação midiática", que fracassou com James Rodríguez na temporada passada e agora vê um começo bastante promissor com a volta de Oscar.