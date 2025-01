São Paulo volta a alfinetar o Corinthians e viraliza nas redes

Como "presente de aniversário" de 95 anos, comemorado no último sábado (25), o São Paulo concluiu um final de semana dos sonhos, ao vencer o Corinthians em duas oportunidades. Os dois Majestosos, na final da Copinha e Campeonato Paulista, foram bem aproveitados pelo Tricolor, além de renderem até provocação nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo: final de semana perfeito contra o Corinthians tem assinatura de Cotia

Em sua conta oficial no X (antigo Twitter), o São Paulo compartilhou uma montagem provocando o Corinthians após a vitória no Campeonato Paulista na noite de domingo (26). Na imagem, o atacante Luciano está em comemoração, enquanto aparecem emojis de "carinha pensativa" e capituras de tela de um tweet feito pelo Timão, em que dizia: "Ih, Rapaz", com caixa alta e muitos pontos de exclamação mais o emoticon.

Confira a publicação do São Paulo

A provocação do São Paulo fez sucesso nas redes sociais, principalmente entre os torcedores tricolores que seguiram com as zoeiras. A torcida comprou a brincadeira com o rival Corinthians, e a publicação viralizou na plataforma com respostas animadas e novos memes, compartilhados pelos torcedores.

continua após a publicidade

Boa fase do São Paulo na temporada

A vitória no clássico coloca o Tricolor como um dos times com a maior autoestima da capital neste momento da temporada. Após pré-temporada nos EUA, a equipe de Zubeldía disputou três jogos no Paulistão, um empate com o Botafogo-SP e vitórias sobre Guarani e Corinthians.

Enquanto isso, Corinthians e Palmeiras perderam pela primeira vez no torneio em jogos deste final de semana. Enquanto os comandados de Ramón Díaz sucumbiram diante do Tricolor, a equipe de Abel Ferreira perdeu para o Novorizontino por 2 a 1, no sábado (25), na Arena Barueri.

continua após a publicidade

Com um jogo a menos, o São Paulo possui 78% de aproveitamento no Paulistão, o melhor do torneio estadual. O Tricolor volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (29), no Pacaembu, contra a Portuguesa, às 21h30 (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas