Paulistão 2025: veja grupos, datas e formato da disputa

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 21:00 • São Paulo (SP)

A Federação Paulista de Futebol sorteou nesta terça-feira (12) os grupos do Paulistão 2025. Em evento no Salão Nobre do Pacaembu, os 16 clubes da elite estadual descobriram seus adversários para a fase inicial do campeonato.

A fórmula de disputa permanece igual à das edições anteriores: os times jogam contra as equipes das outras chaves ao longo de 12 rodadas. Ao final, o primeiro colocado de cada grupo enfrentará o segundo em jogo único nas quartas de final. O Paulistão começa no dia 15 de janeiro.

Atual tricampeão, o Palmeiras vai em busca de um feito histórico: o tetracampeonato do Paulistão. O Verdão ficou no Grupo D, com Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.

Maior campeão Paulista, o Corinthians está no Grupo A, ao lado de Botafogo-SP, Mirassol e Inter de Limeira.

O Santos, atual vice-campeão Estadual, está no Grupo B, com Guarani, Portuguesa e Red Bull Bragantino. Já o São Paulo terá a concorrência de Noroeste, Água Santa e Novorizontino, no Grupo C.

— Os clubes decidiram manter o formato da competição. São os clubes que decidem. Já apareceram outras propostas, a de classificar os oito melhores da classificação geral, os primeiros de cada grupo e os quatro na classificação geral. Mas decidiram manter. É sucesso de receita, de audiência. Estou muito orgulhoso de estar aqui. É uma evolução constante, com receitas crescentes. Eu devo toda minha história ao futebol de São Paulo — falou vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva.

Confira os grupos do Paulistão 2025

GRUPO A

Botafogo-SP

Mirassol

Inter de Limeira

Corinthians

GRUPO B

Guarani

Portuguesa

Red Bull Bragantino

Santos

GRUPO C

Noroeste

Água Santa

Novorizontino

São Paulo

GRUPO D

Velo Clube

São Bernardo

Ponte Preta

Palmeiras