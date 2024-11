Palmeiras inicia planejamento para 2025 e mira contratação de meia do Fortaleza

Com o objetivo de fortalecer o elenco para a próxima temporada, o Palmeiras busca a contratação de um meio-campista. A diretoria monitora diversos nomes no mercado, incluindo o de Hércules, do Fortaleza.

Até o momento, no entanto, não existem negociaçõe entre as partes, apenas contatos iniciais por parte do Palmeiras para colher maiores detalhes .O interesse do clube paulista no jogador foi noticiado inicialmente pelo Nosso Palestra e confirmada pelo Lance!.

Na última janela de transferências, o Fortaleza manteve negociações com o Austin FC, da MLS, que sinalizou com 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), mas as conversas não evoluíram. Hércules possui vínculo válido com o Leão do Pici até dezembro de 2026.

Ao todo, o meia participou de 42 jogos na atual temporada, e contriubuiu com sete gols e três assistências. No último duelo entre as equipes, inclusive, ele anotou um dos gols do Fortalea no empate em 2 a 2.

Palmeiras mira a contratação de reforços e monitora Hércules, meio-campista do Fortaleza (Foto: Reprodução/Fortaleza)

Atualmente, Abel Ferreira conta com as seguintes opções para o setor: Zé Rafael, Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Richard Ríos, além de Veiga, que pode ser recuado para a posição. Além de buscar um reforço para o meio-campo, a diretoria palmeirense também procura reposições para o ataque, devido à iminente saída de Estêvão para o Chelsea.