Neto elogia e faz campanha para contratação de titular do Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 17:41 • Rio de Janeiro

Craque Neto elogiou a temporada do atacante Talles Magno pelo Corinthians. O jogador chegou no clube paulista em agosto deste ano por empréstimo de um ano do New York City, clube da MLS, liga de futebol dos Estados Unidos.

Durante o programa Donos da Bola, da emissora Band, o ex-jogador e ídolo da torcida alvinegra defendeu a contratação definitiva do atacante. Na visão de Neto, o alvinegro colheria bons frutos com o movimento no mercado.

- Talles Magno, que jogador. Esse rapaz, se o Corinthians comprar, ou qualquer outro clube, ele é craque, fenômeno da bola. É jogador que vai para cima, dribla, joga muito, faz gol, dá assistência. Ele é bom de bola - disse o ex-jogador.

Temporada e contrato de Talles Magno no Corinthians

Desde a chegada no clube paulista, Talles Magno elevou a qualidade do ataque da equipe. Até o momento, foram 13 jogos, com três gols marcados e três assistências dadas para companheiros. Os números são superiores aos de Pedro Henrique, titular da posição antes da chegada do atacante, que teve apenas dois gols e uma assistências em 25 jogos.

O atual vínculo de Talles com o Corinthians se encerra ao fim da próxima temporada. O jogador custou R$ 60 milhões ao New York City, quando o adquiriu em 2021 do Vasco. O contrato com o time estadunidense se encerra apenas em 2026.