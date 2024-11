Paulistão 2025 terá sistema utilizado pela Premier League; entenda

Sorteio do Paulistão 2025 aconteceu na noite desta terça-feira (12) - (Foto: João Loureiro/Ag. Paulistão)







A edição 2025 do Campeonato Paulista apresentará ao público e aos jogadores um sistema importado de ligas europeias, como a Premier League, da Inglaterra, e a Bundesliga, da Alemanha, com o foco de deixar as partidas mais dinâmicas.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou durante a cerimônia do sorteio do Paulistão 2025 que usará o método do "multiball". A técnica consistente em suportes espalhados ao redor do gramado onde as bolas ficarão à disposição dos jogadores para que eles façam a reposição em jogo para cobranças de lateral ou substituição da bola após a troca por uma outra.

Mauro Silva, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994 e atual vice-presidente da FPF, explicou que a decisão de adotar o novo sistema aconteceu após análises e consultas com profissionais técnicos e jogadores das ligas europeias. Ao levar a votação para os clubes do Paulistão, o método "multiball" foi escolhido por unanimidade pelos integrantes.

Gandulas continuarão nos jogos do Paulistão

Mesmo com a chegada do novo método, os gandulas não deixarão de existir nos jogos do Paulistão. A função segue existindo e eles serão os responsáveis por colocar as bolas no suporte do "multiball". A partir daí torna-se responsabilidade dos atletas pegar as bolas e repor em jogo.

- Conversamos com jogadores da Premier League e da Bundesliga para ouvir a opinião deles e todos deram o aval positivo. Depois foi aprovado por unanimidade para ser usada no Paulistão - explicou o gestor da federação.

A estreia do Campeonato Paulista será no dia 15 de janeiro. No total, serão 12 datas destinadas à fase de grupos da competição, uma para as quartas de final, uma para a semifinal e duas para os jogos de ida e volta da final estadual.