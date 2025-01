Palmeiras vence Santos de virada com gol nos acréscimos

Com um gol nos acréscimos, o Palmeiras venceu o Santos de virada, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 22, no primeiro clássico do Campeonato Paulista 2025.

continua após a publicidade

Com a vitória, o Palmeiras chega a sete pontos e agora lidera o grupo D. O Santos permanece com quatro pontos, mesma pontuação que o Guarani, o líder do grupo B.

Como foi o jogo

Santos e Palmeiras protagonizaram um primeiro tempo de ritmo lento na Vila Belmiro. Enquanto o Palmeiras optou por deixar seus principais jogadores ainda de fora, o Santos mandou a campo o que Pedro Caixinha acredita ter de melhor.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores se animam com possível retorno de Neymar ao Santos: ‘Não tem como não gostar’

Caixinha perdeu Thaciano logo no início do jogo, por lesão, e mandou a campo Lucas Braga. Embora o Santos não conseguisse impor o estilo de jogo pedido pelo técnico, o Peixe não deixava o rival jogar.

Quando a dupla Soteldo e Guilherme se juntava, o Peixe tinha lampejos de lucidez. Aos 35 minutos, um lance casual resultou em gol. Soteldo foi derrubado por Richard Ríos. Na cobrança de falta, Guilherme, jogando com a camisa 10 do Santos, chutou e contou com um desvio na mão de Thalys, que estava na barreira, e balançou as redes de Weverton, garantindo o 1 a 0 para os donos da casa.

continua após a publicidade

Foi o quarto gol de Guilherme na temporada, que marcou todos os gols do Santos em 2025. Na comemoração, Guilherme fez gestos em referência a Neymar, mas, ao ser questionado na saída para o intervalo, desconversou: — É uma coincidência, mas tomara que não seja no final.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Palmeiras voltou para a etapa final pressionando. Estêvão acertou a trave após boa jogada. Rômulo e Maurício tiveram boas chances. Até que aos 22 minutos, Thalys aproveitou cruzamento e cabeceou para empatar a partida.

As duas equipes passaram a demonstrar bastante cansaço na etapa final e passaram a errar muitos passes de lado a lado. Quando o jogo parecia definido, Richard Ríos acertou um chute de fora da área aos 46 minutos e deu a vitória de virada ao Palmeiras.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 2 PALMEIRAS

CAMPEONATO PAULISTA - 3ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 22/1/2025 - 21h35

📍 Local: Vila Viva Sorte, Santos (SP)

🥅 Gols: Guilherme, aos 37’ do 1º T (SAN); Thalys, aos 23’ e Richard Ríos, aos 46' do 2º T (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Léo Godoy (SAN); Murillo (PAL)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza

🏁VAR: Marcio Henrique de Góis

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; Léo Godoy, João Basso (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Soteldo; Thaciano (Lucas Braga (Rincón)), Luca Meirelles (Wendel Silva) e Guilherme.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay (Marcos Rocha), Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho (Atuesta), Richard Ríos e Mauricio (Alan); Felipe Anderson (Rômulo), Estêvão e Thalys (Luighi).