Torcedores comentam sobre possível retorno de Neymar ao Santos: ‘Não tem como não gostar’

O possível retorno de Neymar ao Santos anima os torcedores do clube, que aguardam a volta do craque à Vila Belmiro. Nos bastidores, a diretoria alvinegra trabalha para convencer o estafe do jogador e chegou a enviar, nos últimos dias, um vídeo produzido por inteligência artificial para o atacante, com uma narração em áudio de Pelé.

continua após a publicidade

+ Santos precisa superar histórico recente para vencer clássico contra o Palmeiras na Vila

O camisa 10 da Seleção Brasileira possui contrato válido com o Al Hilal, da Arábia Saudita, até a metade do ano, e está livre para assinar um pré-acordo com qualquer clube do futebol mundial.

Fora de combate por aproximadamente uma temporada, Neymar se recuperou de uma lesão no joelho no final de 2024, mas sofreu um incômodo na parte posterior da coxa, o que atrasou seu retorno aos gramados. Fora dos planos da comissão técnica liderada por Jorge Jesus, o atacante brasileiro deve definir os próximos passos ainda nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

— Não é acompanhar fisicamente. Um jogador que está há 15 meses lesionado na Arábia Saudita, no Brasil ou qualquer parte do mundo, tem alguma dificuldade em poder recuperar em competição. Se ele não está jogando tanto, tem mais dificuldade. E ele sabe isso perfeitamente. Eu também estou em uma situação em que não posso inscrever mais jogadores, tenho que tirar alguém — afirmou Jorge Jesus em entrevista.

Neymar, alvo do Santos, ao lado do técnico Jorge Jesus (Foto: Reprodução / Instagram)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Confira a opinião da torcida do Santos sobre o possível retorno de Neymar

— Com certeza. O Neymar e tudo que vem com ele. A qualidade que ele pode agregar ao elenco. Não tem como não gostar da volta do Neymar.

— Totalmente a favor, não tem outra resposta. Por aqui, você não vai ouvir outra resposta.

— Já tá aí, nem que seja pra atuar por um jogo. Dá um jeito de pagar o Neymar. Tem que trazer o cara de volta pra Vila