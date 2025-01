Jornalistas criticam jogador do Palmeiras contra o Santos: ‘Ruim demais’

Santos e Palmeiras se enfrentaram nesta quarta-feira (22) e um jogador do Alviverde foi alvo de críticas de jornalistas nas redes sociais. Substituído no intervalo após atuação ruim no primeiro tempo na Vila Belmiro, o lateral argentino Agustín Giay não foi poupado pela imprensa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Titular no clássico, Giay somou alguns erros individuais na etapa inicial, perdeu alguns duelos contra o venezuelano Soteldo, e acabou substituído por Marcos Rocha no intervalo. Contratado em 2024 pelo Palmeiras, o lateral argentino ex-San Lorenzo tem 15 jogos pelo clube paulista.

Veja os comentários dos jornalistas nas redes: