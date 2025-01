Comemoração de Guilherme em Santos x Palmeiras agita a web: ‘Neymar voltou’

A comemoração de Guilherme no clássico entre Santos e Palmeiras, nesta quarta-feira (22), chamou atenção na Vila Belmiro. Internautas apontaram que o atacante teria feito uma alusão a Neymar, imitando a celebração do atacante do Al-Hilal, que pode estar próximo de um retorno ao Peixe.

Após marcar o gol de falta, Guilherme fez a comemoração de Neymar e, em seguida, simulou um gesto de assinatura. A atitude do atacante levou torcedores à loucura nas redes sociais. O Peixe tenta repatriar o craque, que está em fim de contrato com o clube saudita.

Veja as reações dos torcedores nas redes sociais: