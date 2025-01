Em meio aos rumores do retorno de Neymar ao futebol brasileiro, a comemoração de Guilherme após converter cobrança de pênalti no clássico entre Santos e Palmeiras, ligou o alerta nos torcedores do Peixe. Perguntado pela repórter sobre a relação da comemoração com uma possível vinda de Neymar, o atacante respondeu:

- Foi uma coincidência. Meu filho Guilherme Júnior é muito fã do Neymar, para ele o Neymar é o segundo melhor jogador do mundo, obviamente o primeiro é o papai, para ele né (ri). Ele pediu para que eu fizesse essa comemoração. Na verdade, ele já tinha me pedido para fazer contra a Ponte Preta, mas eu acabei esquecendo. Hoje eu lembrei e fiz porque ele gosta muito de imitar o Neymar - iniciou Guilherme.

- Isso também foi incidência. Minha filha Pietra, de 7 anos, é desenhista. Ela gosta muito de desenhar, então ela me pediu para fazer esse gesto (imita gesto de desenho com as mãos). Foi uma coincidência, mas tomara que não seja no final - explicou o artilheiro do Santos no ano.

Neymar e Santos

O possível retorno de Neymar ao Santos anima os torcedores do clube, que aguardam a volta do craque à Vila Belmiro. Nos bastidores, a diretoria alvinegra trabalha para convencer o estafe do jogador e chegou a enviar, nos últimos dias, um vídeo produzido por inteligência artificial para o atacante, com uma narração em áudio de Pelé.

O camisa 10 da Seleção Brasileira possui contrato válido com o Al Hilal, da Arábia Saudita, até a metade do ano, e está livre para assinar um pré-acordo com qualquer clube do futebol mundial.