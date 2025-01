Manutenção de escritas é motivação extra para Corinthians e São Paulo no Majestoso

São Paulo e Corinthians se enfrentam no MorumBis, neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. E o confronto de logo mais impõe aos rivais a possibilidade de sustentar escritas que contam parte da história do clássico Majestoso.

continua após a publicidade

➡️Ryan, Hugo e mais: Veja quem pode subir para o profissional do São Paulo após a Copinha

➡️Saiba quais jogadores da Copinha devem reforçar o Corinthians no Paulistão

Do lado Tricolor, um jejum aplicado em cima do rival que dura duas temporadas. O São Paulo não perde para o Timão há cinco jogos, a última vez foi em 25 de julho de 2023, na Neo Química Arena, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Do lado corintiano, a escrita é muito mais apegada ao contexto histórico do clássico. O retrospecto recente não condiz com os números gerais, principalmente em jogos realizados no MorumBis. O Timão venceu 51 vezes na casa do rival, contra 45 triunfos do próprio Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No Campeonato Paulista, o retrospecto é favorável ao clube alvinegro. Ao todo foram 189 jogos, com 68 vitórias do Corinthians, 61 do São Paulo e 60 empates. Apesar dos números, o São Paulo pode aumentar a recente sequência de vitórias sobre o rival e assumir um protagonismo, tão disputado pelos dois ao longo da história, no Majestoso.

Corinthians e São Paulo se enfrentam pelo Paulistão (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Sequência de vitórias do São Paulo

São Paulo 3 x 1 Corinthians - Brasileirão 2024

Corinthians 2 x 2 São Paulo - Brasileirão 2024

Corinthians 1 x 2 São Paulo - Paulistão 2024

São Paulo 2 x 1 Corinthians - Brasileirão 2023

São Paulo 2 x 0 Corinthians - Copa do Brasil 2023

Retrospecto de São Paulo x Corinthians

Morumbis

156 jogos

São Paulo (45 vitórias)

Corinthians (51 vitórias)

60 empates

Campeonato Paulista

189 jogos

São Paulo (61 vitórias)

Corinthians (68 vitórias)